Sjuksköterska till Diabetes och Endokrin på Danderyds sjukhus
2026-02-02
Vårt anställningserbjudande
Bli vår nya kollega till sommaren.
Vi erbjuder dig ett stimulerande, utmanande och lärorikt arbete som sjuksköterska på vår vårdavdelning för diabetes och endokrina sjukdomar. Vi är en stabil arbetsgrupp med en bra mix av erfarna och nyexaminerade kollegor. Kom och jobba med oss!
Du erbjuds:
• Individuell lönesättning
• Behovsanpassad introduktion om minst 4 veckor.
• Friskvårdsbidrag 5000 kr
• Kvarstannandebonus och ATK-tid enligt arbetstidsavtalet
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Verksamheten
Avdelning 93 är en del av Danderyds sjukhus verksamhetsområde för Medicinska Specialiteter med inriktning mot endokrinologi och diabetes. Vi ligger i stora och ljusa lokaler, vägg i vägg med vår diabetesmottagning. Hos oss på får du ta del av en spännande vardag med mycket arbetsglädje, gott kamratskap med patienten i fokus. Vi vårdar främst patienter med endokrina sjukdomar så som diabetes men även andra internmedicinska tillstånd. Vårt tvärprofessionella team består av allmänsjuksköterskor, diabetessjuksköterskor, undersköterskor, specialistutbildade läkare, kurator och sjukgymnast. Vi har ett nära samarbete med diabetesmottagningen och flera av oss roterar mellan verksamheterna.
Om arbetet
Hos oss vårdas tolv patienter. Vi har en flödeskoordinator mån-fre som har hand om alla inkommande samtal, transporter och social planering för våra patienter.
Arbetet som sjuksköterska är omväxlande både omvårdnadsmässigt och medicinskt med ett nära samarbete med olika professioner i teamet. Du arbetsleder, gör bedömningar och ordinerar omvårdnadsåtgärder. Hos oss erbjuds du en tydlig karriärs- och kompetensstege inom vår verksamhet som är kopplad till löneutveckling. Du får ta del av regelbundna föreläsningar och seminarier samt medverka i att skapa struktur efter dina önskemål. I framtiden kan du bli erbjuden kurser och/eller specialistsjuksköterskeprogram på högskola/universitet med inriktning mot diabetesvård och har i en förlängning möjlighet att rotera till vår diabetesmottagning som diabetessjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse av att jobba med människor med endokrina sjukdomar och du får gärna ha erfarenhet från akutsjukvård och endokrinologi.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse av att jobba med människor med endokrina sjukdomar och du får gärna ha erfarenhet från akutsjukvård och endokrinologi.

Vi ser gärna att du har personliga egenskaper såsom förmåga till självständighet, flexibilitet, en positiv framtoning samt tar egna initiativ till förbättring utifrån avdelningens behov. Vi ser till personlig lämplighet vid en anställning hos oss. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av slutenvård och mer specifikt endokrinologi och diabetes.
Vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön och urval sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om du har frågor, tveka inte att höra av dig.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
