Sjuksköterska till demensteamet - Enköpings kommun

Enköpings kommun Demenscentrum söker nu en engagerad medarbetare till vårt demensteam. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor, ge stöd och vägledning samt bidra till en trygg och meningsfull vardag för både personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Demensteamet är en viktig resurs i kommunen - vi erbjuder stöd, utbildning och handledning till invånare, anhöriga och medarbetare inom vård och omsorg. Tillsammans skapar vi en verksamhet där kunskap, empati och kvalitet står i centrum.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som en del av demensteamet blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa bästa möjliga stöd och omvårdnad för personer med kognitiv svikt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Vara en del av navet för stöd och omvårdnad för personer med demenssjukdom och deras anhöriga
* Genomföra hembesök och ge stöd i kontakter med biståndshandläggare, sjukvården och anhöriga
* Utbilda, handleda och leda samtalsgrupper för anhöriga och medarbetare inom vård och omsorg
* Arbeta både självständigt och i team
* Bidra med trygghet och social kompetens i utsatta situationerKvalifikationer
Vi söker dig som är:
* Legitimerad sjuksköterska eller annan HSL-profession med vidareutbildning inom demens
* Specialistundersköterska inom demens
* Flytande svenska i tal och skrift
* B-körkort
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
* Förmåga att handleda och utbilda både kunder, anhöriga och medarbetare
* Stor social kompetens och förmåga att skapa trygghet i möten med människor
Vi ser fram emot din ansökan, och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Enköpings kommun Vård och omsorg
Resultatenhetschef
