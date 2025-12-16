Sjuksköterska till demensavdelning-Attendo Fortuna
Fortuna Onnela är ett livsstilsboende med fokus på utevistelse och trädgård. Vår verksamhet ligger i Sävja, nära skog och natur, och erbjuder en stor trädgård som inspirerar till aktivitet och avkoppling. Vi har ett nybyggt solrum i direkt anslutning till vår bastu och relaxavdelning. En av våra fyra avdelningar har finsk inriktning, vilket innebär att vi firar både svenska och finska högtider under året.
Vi har goda kommunikationer med busshållplats precis intill och parkeringsmöjlighet för dig som kör bil.
Anställningsform: Tillsvidare, 80-100%
Arbetstid: Måndag-fredag, dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Meriterande: Vidareutbildning inom äldreomsorg
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med med yrkeserfarenhet och intresse för äldreomsorg.
Är ansvarstagande, självständig och ödmjuk, med god förmåga att prioritera.
Trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare.
Motiveras av att skapa högkvalitativ vård tillsammans med kollegor.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du både arbetar långsiktigt med hälsoplaner och hanterar akuta situationer. Du ansvarar för god palliativ omvårdnad och får möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt samtidigt som du har stöd av kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Vad erbjuder vi?
Attendo är en trygg arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder:
Utbildning och kompetensutveckling
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Förmånsportal med rabatter via Attendo+
Rekryteringsprocess
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret och giltig fotolegitimation. Du behöver kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige.
Sista dag att ansöka är 18 januari - urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är Nordens största omsorgsföretag, grundat 1985. Våra värderingar - Omtanke, Engagemang och Kompetens - vägleder oss i arbetet för trivsel, delaktighet och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
