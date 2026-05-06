Sjuksköterska till deltidstjänst på Tarmsviktsmottagningen
2026-05-06
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges mest unika mottagningar? Då ska du se hit!
Du erbjuds
arbete inom nationellt högspecialiserad vård
att ingå i ett erfaret och tvärprofessionellt team
att utvecklas inom avancerad omvårdnad och nutrition
långsiktiga relationer med patienter
att bidra till utvecklingen av en unik verksamhet
ett varierat arbete med både mottagning och rådgivning
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Tarmsviktsmottagningen utreder och behandlar patienter med tarmsvikt. Vi följer patienter som har behov av intravenös vätska och/eller nutrition under tre månader eller längre.
Vården bedrivs både vid vår öppenvårdsmottagning i Solna samt inom medicinsk och kirurgisk slutenvård på avdelning NB5.
Arbetet sker i ett nära samarbete inom ett multidisciplinärt team bestående av gastroenterolog, kirurg, dietist, stomiterapeut, farmakolog, smärtläkare och sjuksköterska. Vi samarbetar även med kurator, psykolog och andra relevanta professioner. Teamarbete är centralt i vår verksamhet, och vi har regelbundna multidisciplinära konferenser där vi gemensamt diskuterar patientfall för att optimera bedömningar och behandlingsstrategier.
Vi har sedan den 1 januari 2024 ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom medicinsk och kirurgisk vård av tarmsvikt. Inom ramen för detta uppdrag ansvarar vi för vård av patienter från halva Sveriges befolkning som lever med tarmsvikt.
Hos oss arbetar vi multidisciplinärt och personcentrerat, med patientens behov i fokus genom hela vårdkedjan.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att:
arbeta med omvårdnad och uppföljning av patienter med tarmsvikt
hantera centrala infarter
ge patientutbildning samt stöd till patienter och närstående
arbeta med mottagningsbesök och telefonrådgivning
samverka med olika professioner i teamet
Tjänsten är en deltidsanställning, vardagar måndag till fredag dagtid. Eventuell helgtjänstgöring på vårdavdelningen kan förekomma.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
har erfarenhet av medicinsk vård, gärna inom gastroenterologi, kirurgi eller nutrition
har ett intresse för långsiktiga patientrelationer och personcentrerad vård
är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
kan arbeta självständigt och är flexibel.

Kvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Arbetserfarenhet med TeleQ och Alltid Öppet.
Kunskaper och arbetserfarenheter kring gastroenterologi kirurgi och medicin.
Tidigare arbetat med tarmsviktspatienter.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM

Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Gastro hud och reuma

Kontakt
Homa Rahimi 0812382356

Jobbnummer
9895282