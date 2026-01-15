Sjuksköterska till Dagsjukvård Operation, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Nu söker vi en sjuksköterska till Dagsjukvård operation i Sundsvall. Denna tjänst avser en vikariatsanställning under 1 år, på heltid, med tillträde 2026-03-02 eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med omhändertagande av verksamhetens dagkirurgiska patienter, före och efter operation. Där det finns en stor bredd och samarbete med flera olika kliniker, där kombinationen gör arbetet både varierande och utvecklande. Hos oss är du en i det multiprofessionella teamet. När du börjar hos oss får du en introduktion och är du nyutbildad deltar du även i vårt fördjupade introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Vi har individuell lönesättning och goda förutsättningar för dig att utveckla din kompetens genom kliniskt arbete men även genom regelbundna utbildningsdagar där vi fyller på med ny kunskap. Hos oss står samarbete, teamkänsla och kontinuerlig kompetensutveckling i centrum. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag. Verksamheten har stängt nätter och helger samt röda dagar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god IT-vana
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
