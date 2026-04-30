Sjuksköterska till Dagkirurgi och Postop, Lindesbergs lasarett
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Lindesberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lindesberg
2026-04-30
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård söker nu engagerade sjuksköterskor till vårt härliga gäng på dagkirurgi- och postoperativa avdelningen vid Lindesbergs lasarett. Vi vill bli fler - och vi hoppas att du vill bli en del av oss!
Vi söker dig som är sjuksköterska och är redo att samla nya erfarenheter. På vår avdelning möts du av en arbetsplats där vi vårdar både inneliggande patienter och dagkirurgiska patienter som opereras och går hem samma dag - vilket ger ett varierande och spännande arbetsflöde.
De patienter vi tar hand om kommer från flera olika specialiteter: ortopedi, kirurgi, kvinnokliniken, öronkliniken och folktandvården. Det gör att arbetet hos oss är både omväxlande och utvecklande, med stora möjligheter att bredda din kompetens.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat omvårdnads- och patientarbete, läkemedelshantering och handhavande av avancerad teknisk utrustning. Vi erbjuder dig internutbildning och ett lärande klimat, personalen som arbetar här har god erfarenhet och bred kompetens.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av akutsjukvård, pre-, postoperativ och intermediärvård ser vi det som meriterande.
Vi fäster stor vikt vid din personliga kompetens och dina personliga egenskaper. Utifrån hur vår verksamhet är utformad så innebär det att du behöver vara både ansvarsfull, strukturerad och flexibel med förmåga att prioritera i det självständiga arbetet. Vidare behöver du tycka om att jobba i team och att arbeta i ett omväxlande tempo för att trivas i rollen. Att du bemöter patienter, medarbetare och studenter med omtanke och respekt ser vi som en självklarhet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:382".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Bitr enhetschef
Malin Persson malin.persson3@regionorebrolan.se 0581-852 87
9884786