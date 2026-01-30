Sjuksköterska till Dagkirurgi Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en sjuksköterska till Dagkirurgi Kristianstad (DagOp). Här är vi lediga röda dagar, helger och vi arbetar inga nätter. Intresserad? Då ska du söka dig till oss!
Hos oss på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) utför vi cirka 4000 dagoperativa operationer per år, varav ungefär en fjärdedel är barn. DagOp har totalt cirka 19 platser uppdelat i DagOp A, som främst övervakar vuxna patienter och DagOp B som i första hand övervakar barn. Vår arbetsgrupp består av specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor. I det dagliga arbetet finns det alltid två anestesiläkare tillgängliga. Vi har även en för Sverige unik anestesimottagning där anestesisjuksköterskor träffar alla dagoperativa patienter inför anestesi.
Vi arbetar med att skapa bättre flöden för både patienter och personal samtidigt som vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med trygga rutiner.
Verksamhetsområde anestesi/operation/intensivvård bedriver verksamhet på CSK och består av centraloperation, dagkirurgi, anestesimottagning, postoperativ avdelning, sterilteknisk enhet, smärtmottagning samt intensivvårdsavdelning.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi söker dig som uppskattar förnyelse, smidiga flöden, teamarbete och möjlighet att utveckla verksamheten. Du ingår i en dagoperativ operationsverksamhet med varierande arbetsuppgifter inom kirurgi, gynekologi, ortopedi, öron-, näs- och hals (ÖNH), tandvård och ögonsjukvård.
• Jag har trevliga kollegor och bra arbetstider. Vi har ett bra klimat i vår arbetsgrupp med olika kompetensbakgrund och erfarenheter. Jag lär mig saker hela tiden och mitt jobb är aldrig enformigt, säger Kristina, sjuksköterska.
Här arbetar vi i en mindre organisation med en närvarande chef. Du arbetar dagtid med viss kvällstjänstgöring. Vi erbjuder dig ett självständigt arbete med en stor variation inom en bred operationsverksamhet med patienter i varierande åldrar. Du får en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Hos oss finns det möjlighet till utveckling och fortbildning.
• Jag tycker om att följa mina patienter som kan vara både barn och vuxna i det dagoperativa förloppet. När jag går hem för dagen är jag färdig med mitt arbete och sedan väntar det nya patienter nästa gång jag arbetar. Jag gillar mina arbetstider och schemat löser sig alltid, säger Jessica, sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill ser vi gärna att du har en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi, intensivvård eller barn. Har du arbetslivserfarenhet inom postoperativ, anestesi- eller operationssjukvård är det meriterande för tjänsten.
Vi värdesätter teamarbete och att du trivs med att arbeta nära kollegor i olika vårdprofessioner. Du är strukturerad och har en god organisationsförmåga, samtidigt som du kan prioritera i ditt arbete utifrån ändrade omständigheter. Vi vill att du, liksom vi, har ett positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och förändra? Då ska du söka dig hit! Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
