Sjuksköterska till Dagkirurgi barn och ungdom, Postoperation i Lund
2026-01-21
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår fantastiska sjuksköterskegrupp på dagkirurgi barn och ungdom och postoperativa avdelningen i Lund! Välkommen till oss på plan fyra i Barn- och ungdomssjukhuset (Bus).
Dagkirurgi barn och ungdom och postoperativa avdelningen ingår i verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård. Här vårdar vi barn upp till 20 år i samband med operationer. Avdelningen består av två enheter, en dagkirurgisk enhet och en postoperativ enhet. På den dagkirurgiska enheten har vi nio vårdplatser som innefattar specialiteterna kirurgi, ortopedi, pedodonti, käk- och neurokirurgi samt öron-, näs- och halskirurgi. Den postoperativa enheten har sju vårdplatser som tar emot barn efter sövning från alla förekommande specialiteter i barnhuset. Som sjuksköterska arbetar du inom båda våra enheter. Härifrån skickas sedan barnen vidare till sin respektive vårdavdelning eller dagvård.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med en variation av postoperativ vård och dagkirurgisk vård. I den dagkirurgiska vården kan du följa patienterna från att de kommer hit tills att de skrivs ut. Det handlar om att ta emot barnet och dess anhöriga och förbereda inför operation, ta emot dem efter operation och se till att de mår bra inför utskrivning. I den postoperativa vården tar du hand om barnet efter operation tills de är färdiga att gå vidare till avdelning eller dagkirurgen.
Vi erbjuder dig ett intressant och spännande arbete på en avdelning som är i ständig utveckling. Här finns goda möjligheter att få arbeta med olika ansvarsområden och din introduktion anpassas individuellt efter tidigare kunskaper och erfarenheter.
Våra öppettider är för närvarande helgfri måndag till torsdag klockan 07.00 till 21.00, helgfri fredag klockan 07.00 till 19.00 och lördag klockan 09.00 till 17.00. Arbetstiderna kan komma att ändras/utökas beroende på verksamhetens behov.
Har du frågor om tjänsten eller är du intresserad av att komma hit och hospitera? Tveka inte att höra av dig till vår enhetschef Lena på 046-17 74 96.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom barn- och ungdomssjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med dagkirurgi eller postoperativ vård samt av barnsjukvård. Det ses som önskvärt med godkänd handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng eller i vårdvetenskap.
Om du är intresserad av att arbeta inom barnsjukvård, men saknar specialistutbildning med inriktning barn, kan det på sikt finnas möjlighet till betald barnspecialistutbildning när du arbetar hos oss.
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är en engagerad sjuksköterska med ett hjärta som klappar för barnen. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och kan snabbt ställa om när situationen kräver det. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
