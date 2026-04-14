Sjuksköterska till Cytostatikamottagningen, Gällivare sjukhus
2026-04-14
Här får du vara med och göra skillnad från start genom att bidra till uppbyggnaden av en ny verksamhet. Du ges möjlighet att påverka och vara delaktig i att skapa en meningsfull och trygg vård för patienter i Malmfältens kommuner, tillsammans med ett engagerat team som gör en viktig insats för människor som behöver det som mest.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom onkologi och tidigare erfarenhet av att arbeta inom området. Erfarenhet från mottagningsarbete är också en fördel, liksom kunskaper i de system vi använder, såsom Cosmic, Cytodos och ELAS/Cytodos Web.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad och kommunikativ, har god samarbetsförmåga och arbetar självständigt med ansvar och engagemang.
Det här får du arbeta med
På Cytostatikamottagningen i Gällivare möter du patienter med olika cancerdiagnoser som kommer för att få sina behandlingar. Mottagningen erbjuder även regelbundna behandlingar till patienter med kroniska diagnoser. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för att administrera läkemedel, planera fortsatt behandling och uppföljning i samarbete med ansvarig läkare. Du samordnar insatser med hemsjukvård och andra vårdinstanser, och finns tillgänglig för patienter och anhöriga vid frågor kring behandling och planering.
Arbetet passar dig som trivs med att arbeta patientnära, självständigt och strukturerat.
Det här erbjuder vi dig
Möjlighet till att rotera mot slutenvårdsavdelning, då tillkommer slutenvårdstillägg
Arbete i en stabil och förutsägbar arbetsmiljö där du kan fokusera på ditt viktiga arbete, samtidigt som du upprätthåller en god balans mellan arbete och fritid
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Information om tjänsten
Vi erbjuder tre tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till måndag-fredag kl. 07:30-16:00. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122014".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Verksamhetschef
Torbjörn Espling 0970 19250
