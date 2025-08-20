Sjuksköterska till Centrums hemsjukvård Norr
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad för Gävles invånare! Som sjuksköterska inom hemsjukvården kommer du ha en betydande och framträdande roll, här tillvaratas din kompetens och du blir många av Gävles invånares vardagshjälte. Gör Gävle tryggare tillsammans med oss!
Som sjuksköterska hos oss kommer du ha en central roll för våra inskrivna patienter. I denna roll kommer du själv inte vara omvårdnadsansvarig, du kommer att arbeta i den norra hemsjukvårdsgruppen där dina kollgor är omvårdnadsansvarig.
Du arbetar i team kring patienten tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, anhöriga samt annan omvårdnadspersonal. Hos oss arbetar du både självständigt och i team. Som sjuksköterska utför du hälso-och sjukvårdsuppgifter i patientens hem, du arbetar förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande och ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetssystem. Dokumentationen sker i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare.
Dina arbetsuppgifter består av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, planera och samverka kring de inskrivna patienterna samt förebygga vårdskada. Det viktigaste uppdraget, vi i hemsjukvården har, är samarbetet med Region Gävleborgs palliativa team. Du utför planerade Hälso- och sjukvårdsinsatser samt utför bedömningar på plats och via telefon.
I ditt dagliga arbete handleder och delegerar du studenter och annan omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska har du ett stort ansvar i att bidra till att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Du bidrar till att hög kvalitet efterlevs. I ditt arbete kommunicerar du både med interna och externa kontakter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vi arbetar med en helhetssyn kring patienten för att ge bästa möjliga vård, där du har din styrka.
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri. Vi kan ha löpande intervjuer under ansökningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har erfarenhet inom yrket. B-körkort och körvana av bil är ett krav för tjänsten.
Du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal, skrift och läsförståelse. Du har dokumentationsvana gärna från Treserva. Är du distriktsköterska eller har en specialistutbildning inom vård av äldre (geriatrik) är det meriterande likaså om du kan TES, Lifecare, Pascal och NPÖ.
I ditt uppdrag som sjuksköterska inom hemsjukvården åker du hem till patienterna i deras boenden för att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Du är duktig på att bemöta och arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har lätt att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du är en stabil och lugn person som inger förtroende, skapar tilltro och tillit till våra patienter. Du är en problemlösare och på ett eller annat sätt så hittar du alltid alternativa lösningar på uppkomna problem.
Att arbeta enligt en tydlig process, organisera och planera sitt arbete är viktigt för dig och du slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du är den som ser möjligheter i förändringar.
Vill du göra verklig skillnad varje dag? Välkommen till Hemsjukvård Nord!
Hos oss arbetar du i hjärtat av vården hemma hos patienten. Vi söker dig som vill bidra med både kompetens och omtanke i en viktig och meningsfull roll. I vårt team stöttar vi varandra, delar kunskap och har nära till skratt, trots att arbetet ibland är utmanande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
