Sjuksköterska till Capios pre- och postoperativa vårdenhet i Motala
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Motala Visa alla sjuksköterskejobb i Motala
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Motala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Capio Specialistvård Motala är en modern specialistvårdsenhet som verkar på uppdrag av och i nära samarbete med Region Östergötland. Uppdraget omfattar kvalificerad vård inom ortopedi, kirurgi, anestesi och operation samt specialiserad hudsjukvård. I uppdraget ingår dessutom att vårda patienter som opereras av flera av Universitetssjukshusets kliniker på Capios operationsenhet.
Verksamheten omfattar cirka 130 anställda, alla med ett gemensamt mål i att skapa en hälso- och sjukvård med hög kvalitet där patienten står i fokus.
På avdelningen för slutenvård och dagkirurgi arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter i team.
Din roll
Som sjuksköterska på vår pre- och postoperativa vårdenhet samt inom slutenvård och dagkirurgi erbjuds du en bred och varierad roll där du följer patienten genom flera delar av vårdkedjan – från förberedelser inför operation till återhämtning och utskrivning. Du arbetar i nära samarbete med erfarna och engagerade kollegor från olika professioner, där teamarbete och patientens bästa genomsyrar det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig
Förutom ett stimulerande arbete och en fin gemenskap erbjuder vi dig:
• Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje fredag • Möjlighet att teckna avtal för förmånscykel • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som trivs med ett varierande arbete där samarbete, flexibilitet och patientfokus står i centrum. Du är lösningsfokuserad, kan arbeta självständigt men framför allt tillsammans med dina kollegor i teamet.
För tjänsten krävs erfarenhet av pre- och postoperativ vård. Det är meriterande om du är vidareutbildad inom anestesi eller intensivvård.
Personlig lämplighet är viktig för oss och vi lägger stor vikt vid att du bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö. Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad samt har förmåga att bemöta patienter, närstående och kollegor på ett professionellt och respektfullt sätt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-17
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7928497-2058288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Lasarettsgatan 37 (visa karta
)
591 35 MOTALA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9968726