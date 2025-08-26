Sjuksköterska till Capio S:t Görans akutmottagning
2025-08-26
Om akutmottagningen
Akutmottagningen är sjukhusets hjärta och merparten av patienterna börjar sin väg genom sjukhuset på akutmottagningen, Vi har tre flöden: medicin- där neurologi, infektion och kardiologi ingår, samt kirurg och ortopedi. Som sjuksköterska på akutmottagningen alternerar du mellan en triagerande funktion, larmfunktion, arbete i vårdlag samt yttre triagering i vår receptionen. Arbetet är mycket varierande och blir aldrig tråkigt. Vi är ett växande sjukhus med en känsla av korta beslutsvägar. Organisationen är platt och vi har ett gott samarbete mellan avdelningar, kliniker och professioner. Vi arbetar mycket med förbättringsarbete och tar gärna till oss idéer från såväl nya som erfarna medarbetare. Vi tar gärna tillvara på just dina erfarenheter som ny medarbetare för att göra akutmottagningen ännu bättre. Vi anser att de bästa idéerna kommer från medarbetarna själva. Om rollen På akutmottagningen arbetar vi tillsammans i tvärprofessionella team, både i vårdlag och i triage. I vårdlagen arbetar vi tätt tillsammans med läkare och vi strävar efter att hela tiden ha cirka 5 patienter per vårdlag. Arbetsuppgifterna som sjuksköterska varierar beroende på vilken position du har. Vårt mål är att våra patienter skall känna sig trygga och delaktiga i den vård vi ger och att patienter och närstående skall känna sig välinformerade och bli bemötta på ett professionellt sätt av kunniga medarbetare. Hos oss anställs du på treskift och vi arbetar enligt den lönsamma poängmodellen. Vi har varierande arbetstider som utgår från patientflödena och olika arbetstidsmodeller som utgår från att livet ser olika ut för oss i olika skeden i livet. Vi erbjuder dig Det finns stor möjlighet till individuell kompetensutveckling och du uppmuntras att bidra till att utveckla verksamheten inom olika ansvarsområden och patientflöden. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom bland annat vårdutveckling och patientsäkerhet. Exempel på projekt som syftar till att stärka patientsäkerhetskulturen är att visa att ingen av oss är felfri, utan att vi kan lära oss utav misstagen. Förutom att du som anställd får friskvårdsbidrag så har du även fri tillgång till vårt gym. Om dig Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst två års klinisk erfarenhet inom akutsjukvård. Egenskaper som vi värdesätter är din förmåga att samarbeta, att du alltid sätter patienten i första rummet och har ett gott bemötande. Du använder och delar med dig av din tidigare kunskap och erfarenhet på ett prestigelöst sätt. Du värnar precis som vi om att arbetsmiljön ska vara god med en sund kultur och högt i tak. Du, precis som vi, trivs med att arbeta treskift och ha lediga vardagar när alla andra arbetar. Vi söker dig med ett genuint intresse för människor. Vi tror att arbetet blir både enklare och roligare om du har en väl utvecklad kommunikationsförmåga. Är du en person som ser möjligheter, lösningar och har nära till skratt skall du absolut börja arbeta hos oss, då vi tycker att ha roligt tillsammans är en de viktigaste faktorerna för trivsel. Att byta arbete kan innebära en stor omställning. Det är många nya arbetskamrater och en ny verksamhet att lära känna. Därför har vi lagt ner stort arbete på vår onboardning för att du som medarbetare skall vara så väl förberedd som möjligt under din första tid på akuten. Vi erbjuder även möjligheten att hospitera för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om hur det är att arbeta med oss. Ansökan I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval vilket innebär att intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in ditt CV redan idag! Vi ser fram emot att berätta mer. Varmt välkommen med din ansökan! Publicerat: 25-08-26 Sista dag att ansöka är 25-09-28 Vi undanber oss ansökningar som avser timanställning (särskild visstidsanställning) samt vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag eller försäljare av jobbannonser. Ersättning
