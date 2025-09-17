Sjuksköterska till Capio Hälsocentral Norrlandskliniken

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Umeå
2025-09-17


Om oss - Välkommen till en engagerad arbetsplats inom sjuksköterskeyrket
Vår utgångspunkt är att alltid sätta patientens behov i första rummet och erbjuda trygg vård. Hos oss arbetar ett team av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra kompetenta yrkespersoner tätt tillsammans med mål att erbjuda omtänksam, kvalitativ och evidensbaserad vård. Vi värdesätter arbetsglädje, respekt och jämlikhet, där alla bidrar till en inkluderande arbetsmiljö.
Din roll som sjuksköterska - Fokus på kvalitet och tillgänglighetSom sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån patientens behov på mottagning. Du hanterar självständigt medicinska bedömningar, rådgivning, läkemedelshantering, uppföljning och samarbetar nära kollegor i teamet. Arbetet erbjuder variation, självständighet och förutsättningar att utvecklas inom sjuksköterskeyrket.
Ansvarsområden för dig som sjuksköterska Självständigt utföra omvårdnadsuppgifter och medicinska bedömningar
Planera och samordna vårdinsatser utifrån patientens behov
Samarbeta med teamet för att säkerställa en helhetsorienterad vård
Journalföra och följa rutiner enligt gällande riktlinjer
Delta i förbättringsarbete och fortbildning
Kvalifikationer - Vad vi söker hos dig Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande
God samarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Därför ska du välja oss som arbetsgivare Vi erbjuder ett vikariat på 1 år.
Trygg anställning med kollektivavtal
Individuell lönesättning
Stöd från erfarna kollegor i ett positivt och kompetent team
Möjligheter till kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag och fredagsfrukost.

Om du vill bidra till framtidens vård och utveckla dig i rollen som sjuksköterska - välkommen med din ansökan!
Ansökan och kontaktSista dag att ansöka är 251017, rekrytering sker fortlöpande. Tillträde enligt överenskommelse. Vi undanber oss vänligen all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt leverantörer av platsannonser.

