Sjuksköterska Till Capio Asih Norrtälje

Är du sjuksköterska och vill vara en del av vårat team?
Capio ASIH ( Avancerad sjukvård i hemmet) erbjuder precis som det låter avancerad vård till patienter i deras hemmiljö. Som på sjukhus, fast hemma. Våra patienter får hjälp med till exempel läkemedelsbehandling, symtomlindring, intravenöst dropp och blodtransfusioner. Hos oss arbetar du i ett engagerat och sammansvetsat team där patienten alltid står i centrum. Vår verksamhet ligger på Campus Roslagen i Norrtälje med nära anslutning till bussförbindelser.
Teamet består av cirka 30 medarbetare som arbetar i ett multiprofessionellt team, vilket ger en bred kompetens och ett gott stöd i det dagliga arbetet.
Vården bedrivs dygnet runt årets alla dagar.
Din roll
Vi söker dig - engagerad sjuksköterska med hjärta för patienten.Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för bästa möjliga vård. Vi söker dig som tar eget ansvar, tycker om att arbeta självständigt och ser värdet i samarbete. Vi vill också att du har driv och engagemang för att vara med och utveckla teamet framåt, så att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för våra patienter och deras anhöriga.
I vår verksamhet arbetar vi i en hemmiljö där omtanken om både patienter och anhöriga är central. Vårt mål är att ge patienter möjligheten att stanna hemma så länge det går - med trygghet och stöd från oss.
Vi erbjuder dig
Stay-on bonus efter 12 månaders anställning
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Närvarande chef
Individuell lönesättning
Fri läkarvård upp till högkostnadsskyddet
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling, både internt och externt
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Automatväxlade bilar
Personalparkering
Om dig
Grundutbildad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Giltigt B-körkort och körvana är ett krav. Meriterande med erfarenhet från ASiH, palliativ vård, onkologi eller hemsjukvård.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
