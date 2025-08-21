Sjuksköterska till BVC BB Stockholm Family
Vi behöver bli fler! Vill du vara med och skapa framtidens barnhälsovård tillsammans med oss på BB Stockholm Family?
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska, med erfarenhet av BVC. Vi söker dig som är strukturerad och ser det administrativa arbetet som en naturlig del av arbetet. Du som tidigare arbetat på BVC vet att arbetet kräver kreativitet, lyhördhet och ett intresse för människor. Vid sidan om arbetet på BVC kommer det att finnas möjlighet att arbeta 10% administrativt med Familjecentralen.
En tydlig vision
Vi på BB Stockholm arbetar med familjen i fokus utifrån våra värdeord respekt, engagemang och kvalitet. Våra värdeord genomsyrar på ett självklart sätt vårt dagliga arbete. Vår gemensamma filosofi är att ge alla familjer förutsättningar för den bästa tänkbara starten på föräldraskapet. Om du känner igen dig, då förstår du arbetssättet på BB Stockholm och BB Stockholm Family. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter på BVC. Att ha möjlighet till självständigt arbete men ändå vara en del av en kreativ grupp ser vi som arbetar på BVC som mycket positivt. Vi är 12 sjuksköterskor som tillsammans med barnläkare, allmänläkare och övriga konsulter bedriver arbete på uppdrag av Region Stockholm, enligt barnhälsovårdens basprogram.
Vi är en del av Innerstadens Familjecentral
Vi ser stora fördelar med att ha nära samarbete kring föräldrastöd och öppen förskola, vilket kan underlätta vårt eget arbete - men framförallt vara bra för familjerna. Vi är den del av Innerstadens Familjecentral tillsammans med Stockholms Stad och våra barnmorskor på BB Family barnmorskemottagning i samma lokaler. För många blivande föräldrar blir det naturligt att söka sig vidare till vår BVC med sitt nyfödda barn, i bekant omgivning och med bekanta ansikten.Kvalifikationer
Barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet av barnhälsovård. Tidigare arbete på BVC minst 1 år. Erfarenhet och utbildning inom amning minst 7,5 poäng är meriterande.Om tjänsten
* Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader, alternativt vikariat
* 100%, 40h/vecka, varav 10% administrativt arbete med Familjecentralen
* Tillträde enligt överenskommelse
* Individuell lönesättning
* Kollektivavtal Vård och omsorg bransch E
* Friskvårdsersättning
Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi tillämpar bakgrundskontroll vid rekryteringar.
BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och eftervård. Vår specialistmödravård, förlossning och eftervård ligger på Danderyds sjukhus och här föds ungefär 4000 barn varje år.
Vi bedriver verksamhet vid fyra barnmorskemottagningar (BMM) och en barnavårdscentral (BVC) med tillhörande amningsmottagning. På barnmorskemottagningarna erbjuder vi vård under graviditet, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.
Sedan hösten 2024 kan BB Stockholm erbjuda vårdformen Min Barnmorska där gravidkontrollerna äger rum på BB Stockholm Family Kungsholmen och födseln på BB Stockholm förlossning. Under sen höst 2024 startade BB Stockholm även en ultraljudsmottagning för obstetriska ultraljud på BB Stockholm Family City.
Patienter och blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet.
Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Inom BB Stockholm arbetar barnmorskor, undersköterskor och läkare med omhändertagandet av patienter. Alla läkare är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Förutom personal som deltar i den direkta vården arbetar här även administrativ personal och personal med ansvar för kök, förråd och övriga lokaler. Vi handleder även studenter från barnmorske- och läkarprogrammen.
Att visa varandra och de vi möter i vår yrkesutövning respekt är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm och BB Stockholm Family.
Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Prima Vård (51%) och Region Stockholm (49%). Vi bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm. Ersättning
