Sjuksköterska till BUP Neuropsykiatri Väst 1
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2026-06-09
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Vår verksamhet växer! Är du sjuksköterska och vill jobba på en välfungerande och trevlig enhet där vi vill förbättra och utveckla vården för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri söker nu en sjuksköterska till en enhet på Brommaplan. Arbetet sker dagtid.
Mottagningens uppdrag är utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi genomför även farmakologisk behandling vid ADHD. Här jobbar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och enhetschef. Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt och öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp så arbetar vi med att bygga en välfungerande arbetsplats där vi trivs och har möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att i nära samarbete med läkare sätta in medicin efter avslutad utredning samt följa upp medicinering och ge vårdinformation till vårdnadshavare och patienter.
Samarbete med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom den egna organisationen ingår också som en viktig del av arbetet. Du är en del av ett team och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.
Möjlighet till distansarbete med administrativa uppgifter/distanskontakter om verksamheten tillåter, motsvarande cirka en dag i veckan.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med specialistutbildning i psykiatri.
Arbetserfarenhet från psykiatrisk vård med barn och unga och/eller tidigare erfarenhet av att jobba med medicininsättning och uppföljning av adhd-läkemedel är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är självgående, systematisk, flexibel och bidrar till en god arbetsmiljö. För att lyckas i rollen har du även en mycket god samarbetsförmåga med såväl kolleger som patienter och deras närstående. Du är också bra på att kommunicera muntligen. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Neuropsykiatri Väst 1 är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Neuropsykiatri Väst 1 Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 08-12340492 Jobbnummer
9955026