Sjuksköterska till BUP Neuropsykiatri Sydväst i Älvsjö
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi vill öka tillgängligheten till NPF-utredning och läkemedelsbehandling för barn och unga med neuropsykiatriska frågeställningar! Vill du också jobba med oss?
Varmt välkommen med din ansökan!
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar: Väst1, Väst 2, Sydost, Nordväst, Nordost samt Sydväst.
Uppdraget är angeläget och gemensamt: att utreda och behandla barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Hos oss samarbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, medicinska sekreterare och chefer för att ge våra patienter tillgänglig, effektiv och patientfokuserad vård. Arbetsklimatet på BUP Neuropsykiatri präglas av utvecklingsinriktning, hög kompetens och kvalitet.
Enheterna arbetar med medicinsk behandling, bedömningar och utredningar där frågeställningen är neuropsykiatriska svårigheter.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att i nära samarbete med läkare sätta in läkemedelsbehandling efter avslutad utredning samt följa upp medicininsättningar och ge vårdinformation till vårdnadshavare och patienter.
Samarbete med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom den egna organisationen ingår också som en viktig del av arbetet.
Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter, motsvarande cirka en dag i veckan.
Du, som alla medarbetare, är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete. På mottagningen arbetar i nuläget 6 andra sjuksköterskor som du kommer att arbeta nära tillsammans med för hantering av inkommande förfrågningar via TeleQ och AlltidÖppet, och som finns som stöd i patientarbetet. Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska.
Om du är specialistutbildad inom psykiatri eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom är det meriterande, liksom arbetserfarenhet från psykiatrisk vård med barn och unga och/eller tidigare erfarenhet av att jobba med medicininsättning och uppföljning av adhd-läkemedelDina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du är van att arbeta självständigt och göra löpande kliniska bedömningar. Genom ditt arbetssätt bidrar du till en trygg och säker vård och en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet och viljan att ge patienter en god vård. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Det kommer att finnas möjlighet att arbeta på distans en viss del av arbetstiden.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Neuropsykiatri Sydväst Kontakt
Lars Taberman, biträdande enhetschef lars.taberman@regionstockholm.se. Jobbnummer
9663832