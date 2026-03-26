Sjuksköterska till BUP Mellanvård Nordost
2026-03-26
Är du sjuksköterska med intresse för det neuropsykiatriska fältet inom barn- och ungdomspsykiatrin? BUP Neuropsykiatri Nordost expanderar och vi söker nu en sjuksköterska till vår mottagning i Mörby/Danderyd.
Arbetet sker dagtid.
BUP Neuropsykiatri har ett uppdrag att genomföra neuropsykiatriska utredningar och erbjuda farmakologisk behandling vid ADHD. På mottagningen samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare för att ge våra patienter tillgänglig, jämlik, effektiv och patientfokuserad vård i fina och välplanerade lokaler nära Mörby Centrum.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt fem andra neuropsykiatriska mottagningar.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att följa upp läkemedel och stötta med information och omvårdnadsinsatser till patienter och deras vårdnadshavare. Du kommer ha ett nära samarbete med dina sjuksköterskekollegor och mottagningens läkare.
Samarbete med vårdgrannar och andra aktörer inom och utom den egna organisationen ingår också som en viktig del av arbetet. Du är en del av ett tvärprofessionellt team och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.
Det finns möjlighet till distansarbete med administrativa uppgifter/distanskontakter om verksamheten tillåter, motsvarande cirka två dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska. Arbetslivserfarenhet från barnpsykiatri eller barnsjukvård, och tidigare erfarenhet från arbete med läkemedelsinsättningar/uppföljningar av ADHD-läkemedel är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du tycker om att arbeta självständigt och har ett flexibelt och strukturerat sätt att lägga upp din arbetsdag. Du har en god samarbetsförmåga som underlättar i din kontakt med patienter och vårdnadshavare såväl som med kolleger. Du är angelägen om att bidra till en god arbetsmiljö och har lätt för att kommunicera i både tal och skrift. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling och tjänstepension. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning
(5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Övrig information
Såväl intervjuer som anställningar kommer att ske löpande så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms länssjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2271".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Mellanvård Nordost Kontakt
Päivi Sharifan Holma, enhetschef 070-2043274
9821911