Sjuksköterska till Bräcke hospice Helhetsvården
Stift Bräcke Diakoni / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Uddevalla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Att arbeta på hospice handlar om att låta varje dag - och varje natt - vara betydelsefull.
På Hospice Helhetsvården tar vi vara på livet så länge livet pågår och ger stöd till både gäster och närstående när livet går mot sitt slut. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team som sjuksköterska natt och bidra till en palliativ vård där helhet, närvaro och medmänsklighet står i centrum.
Din roll
Som sjuksköterska på nattetid har du ett särskilt ansvar att skapa lindring och trygghet för våra gäster under nattens timmar. Du arbetar i ett självständigt team tillsammans med en undersköterska, i en verksamhet som är sjuksköterskeledd med stöd av läkare på Sahlgrenska sjukhuset.
I rollen ansvarar du för palliativ vård med fokus på symptomlindring, medicinska bedömningar och uppföljning samt för att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser och ge handledning. Arbetet bygger på självbestämmande, samförstånd och respekt för varje människas unika situation. Samverkan, god kommunikation och förmåga att fatta välgrundade beslut är centrala delar av rollen.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren sjuksköterska med hjärta för palliativ vård och som trivs med att arbeta nattetid. Du skapar trygghet i kontakten med våra gäster och närstående och möter deras behov med empati, lyhördhet och en viss kreativitet. Du är van att göra egna bedömningar, tar ett tydligt ansvar i din roll och är ett gott stöd för undersköterskan du arbetar tillsammans med.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska
- Minst två års erfarenhet i yrket som sjuksköterska
- God vana av läkemedelshantering och medicinteknisk utrustning
- God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av eller utbildning inom specialiserad palliativ vård är meriterande
Hospice Helhetsvården
Hospice Helhetsvården är beläget i naturnära Bräcke park och har plats för tio gäster och deras närstående, som ofta är på besök och ibland även övernattar. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och i teamet ingår även kurator och diakon. Hos oss arbetar du i en lugn och varm miljö, tillsammans med kollegor som präglas av professionalism och ett starkt kollegialt stöd.
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en del av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort, trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Välkommen med din ansökan!
För att värna en trygg arbetsmiljö och säker vård tillämpar Bräcke diakoni drogtest som en del av rekryteringsprocessen vid Hospice Helhetsvården. Drogtest genomförs före anställning och gäller samtliga slutkandidater. Anställning förutsätter ett negativt testresultat. Mer information ges i samband med inledande kontakt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni Kontakt
Sandra Josefsson (verksamhetschef) 0707643720 Jobbnummer
9669890