Sjuksköterska Till Bond, Barn- Och Ungdomssjukvård
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-02-27
Söker du ett arbete där både lekfullhet och allvar har sin givna del? Vill du bidra till god vård och bättre hälsa hos barn- och ungdomar? Då är du välkommen att bli vår nya sjuksköterska.
Du kommer att arbeta inom onkologi, neurokirurgi och diabetes.
BOND är en del av H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhuset där vi har ett nära samarbete med våra övriga vårdenheter. BOND är ett av sex onkologicentra i Sverige med upptagningsområde Sydöstra sjukhusregionen . I den barnonkologiska enheten inryms också dagvårdsverksamhet och mottagning. Dessa verksamheter är integrerade med slutenvårds-avdelningen och drivs i nära samarbete med BOND. Personalgrupperna arbetar nära varandra och kompetensutbyte mellan enheterna sker utifrån behov.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete med ett positivt och öppet arbetsklimat. För oss är det viktigt att du får en bra start och därför erbjuds du en individuellt anpassad introduktion. Här finns det stora möjligheter för att arbeta med vårdutveckling och att få fördjupa sig inom våra olika arbetsområden. Vill du ha världens bästa jobb - välkommen till barnsjukhuset!
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på BOND H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, US arbetar du utifrån vår värdegrund - att alltid sätta barnen i fokus. På BOND utreder och behandlar vi barn och ungdomar med onkologisk och allvarlig hematologiska sjukdom, barn och ungdomar i behov av neurokirurgiska åtgärder samt barn och ungdomar med diabetes. Detta gör vår verksamhet mycket varierad och stimulerande. Ingen dag är den andra lik och man har mycket stora möjligheter för kompetensutveckling inom barn och ungdomssjukvård. Vi arbetar med barn- och ungdomar som drabbats av sjukdomar inom onkologi, neurokirurgi och diabetes, med möjlighet till två intermediärplatser för våra mest medicinskt krävande och sjuka barn och ungdomar. Med nio vårdplatser vårdar vi barn- och ungdomar i ålder 0-18 år. Hela familjen är en viktig del i vårdprocessen. Vi arbetar kontinuerligt med vårdutveckling för att våra patienter ska få det bästa omhändertagandet och vi strävar efter en hög patientsäkerhet.
Arbetet innebär rotation dag, kväll och natt. Du har möjlighet att påverka din arbetstid och lön med individuellt schema och poängmodell, vilket kan ge arbetstidsförkortning ner till 32 h/vecka.
Vi erbjuder:
Sex veckors introduktion med handledare
Mentorsprogram
Kurser med simuleringsträning i akuta situationer
Kontinuerlig kompetensutveckling
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med eller utan tidigare yrkeserfarenhet.
Som person är du ansvarstagande, lösningsfokuserad och pålitlig. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och kan hantera en varierande arbetsbelastning. Du är strukturerad och kan prioritera och ta snabba beslut när det krävs. En självklarhet är att du har en god samarbets-förmåga och att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av arbete med barn och specialistutbildning inom barnsjukvård är en merit men inget krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidareanställning mes tillträde 8 juni eller enligt överenskommelse
Vi är stolta över vår fina verksamhet och visar gärna upp den, hör av dig så kan vi planera in en hospiteringsdag eller ring oss om du vill veta mer om tjänsten!
Se kontaktpersoner längre ner i annonsen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
