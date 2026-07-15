Sjuksköterska till Blodgivning i Lund
Region Skåne, Medicinsk service / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-15
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Är du biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska och vill kombinera patientnära arbete med specialistkompetens inom transfusionsmedicin? Hos oss får du ett varierat arbete inom blodgivning och möjlighet att utvecklas inom Skånes unika aferesverksamhet.
Verksamhetsområde (VO) klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) bedriver verksamhet på tio sjukhus i Skåne och har drygt 200 medarbetare. Verksamheten ansvarar för laboratorieverksamheten inom klinisk immunologi, transfusionsmedicin och transplantationsimmunologi, samt blodgivning i Skåne. KIT har ett uppdrag att förse sjukvården i Region Skåne med blodkomponenter av hög kvalitet för att kunna bedriva modern sjukvård vad gäller akuta och kroniska tillstånd. Verksamheten är ackrediterad och vissa delar av verksamheten är centraliserad till Lund. Vi är organiserade i processer med enhetschef, medicinskt ansvarig och processledare i nära samarbete.
På blodcentralen Kattesund i Lund arbetar tio medarbetare. Vår arbetsplats ligger centralt placerad i fräscha lokaler med närhet till lunchrestauranger, affärer och flödet av människor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska som vill bli en del av vårt team.
Som biomedicinsk analytiker/sjuksköterska hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Lund men det ingår en viss rotation till blodcentralen Triangeln i Malmö.
På Kattesund i Lund bedriver vi Skånes afares-givning för plasma och trombocyter vilket är en utvecklingsmöjlighet att lära sig efter vanlig blodgivning.
Rekrytering av nya blodgivare till vår verksamhet är av stor betydelse och vi ser självklart ett intresse från dig att delta i olika events/marknadsföringskampanjer och att se det personliga mötet med nya möjliga givare som en utmaning och positiv del av arbetet. Du deltar även i verksamhetsutveckling samt i handledning och utbildning av studenter och nya kolleger. Dina arbetstider är förlagda vardagar på dag-och kvällstid samt lördagar.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker eller legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du är intresserad av att arbeta med blodgivare och vi ser det som är meriterande om du arbetat inom blodcentral eller liknande verksamhet.
Du som söker vill vara delaktig och bidra till ett gott socialt arbetsmiljöklimat. Personlig lämplighet och den sociala kompetensen är av stor vikt för denna tjänst och vi värdesätter egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och att du är serviceinriktad och kommunikativ. Feedback är viktigt för oss samt vikten av att vi alla tar ansvar för vår trivsel på jobbet. Vi utgår från våra teamlöfte/servicelöfte och vi skaffar oss en bra dag! Stämmer detta in på dig så tveka inte att söka dig till oss.
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering, varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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226 47 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Vårdförbundet
Therése Thuneland Therese.Thuneland@skane.se Jobbnummer
10003721