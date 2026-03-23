Sjuksköterska till Björksäter, Hasselbacken och Kaptensgården
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Vill du vara en del av en verksamhet i utveckling där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss i Hässleholms kommuns särskilda boenden får du ett varierande och meningsfullt arbete i en miljö där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus.
Du blir en viktig del av teamet som leder och utvecklar hälsa och sjukvårdsinsatserna i nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut - alltid med ett personcentrerat förhållningssätt.
Här arbetar du med både somatiska och demensvårdande avdelningar. Du planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individens behov och mål. Tillsammans med kollegor ansvarar du för kvaliteten i vården och bidrar till att skapa en trygg och trivsam miljö för våra boende.
Vi använder idag journalsystemet Procapita, och vid årsskiftet går vi över till Lifecare. Arbetet omfattar även arbete med kvalitetsregister såsom BPSD.
Vad vi erbjuder dig
En individanpassad introduktion som ger dig en trygg start
Trygga villkor och utvecklingsmöjligheter
Internutbildningar inom t.ex. sårvård, hygien, dokumentation, beslutsstöd, psykisk hälsa, demens och digitala system
Arbetsgrupper och utvecklingsforum där du får påverka professionens och verksamhetens utveckling
Goda pendlingsmöjligheter då boendena ligger i centrala Hässleholm
Förmåner för en hållbar arbetsvardag, såsom friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag (40 timmar/vecka).
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt har god datorvana. Du har B-körkort då resor inom kommunen kan förekomma. Vi ser det som meriterande att du har vidareutbildning inom vård av äldre eller som disktriktssköterska.
Du är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett lugnt och strukturerat arbetssätt, och ser lösningar där andra ser hinder.
Du har en stark vilja att utvecklas och dela med dig av din kunskap, är lösningsfokuserad och bidrar till ett positivt arbetsklimat samt är trygg i din yrkesroll och gillar att handleda och stötta kollegor. Du trivs med att ta ansvar och fatta beslut utifrån professionella bedömningar.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Publiceringsdatum2026-03-23
- Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
- Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
- För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Sjuksköterskeorganisationen Kontakt
Emelie Salomonsson 0451-266520 Jobbnummer
9814612