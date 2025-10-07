Sjuksköterska till Birgittagården | Tiohundra
Tiohundra AB, Hemtjänst och omsorgsboende / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2025-10-07
Vi söker dig som vill utveckla både dig själv och vår verksamhet och vara en del av ett team där gott bemötande och de boendes välbefinnande står i fokus!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du som en av tre sjuksköterskor på Birgittagården.
Du ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Hos oss ingår det även att handleda omvårdnadspersonalen i olika omvårdnadsfrågor, delegering samt telefonrådgivning. Du är en viktig del i vårt arbete med personcentrerad omvårdnad, BPSD och den palliativa vården.
Till största delen består arbetspassen av dagpass men viss kvälltjänstgöring och helgstjänstgöring ingår.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sjuksköterskeuppgifter med inriktning på omvårdnad och demens.
Handleda medarbetarna i olika omvårdnadsfrågor.
Ge telefonrådgivning samt delegera omvårdnadspersonalen.
Personcentrerad omvårdnad, BPSD och palliativ vård genom NVP.
Rondarbete.
Teammöten.
Om vårt erbjudande:
Hos oss får du ett självständigt arbete med möjlighet att planera din egen dag tillsammans med dina närmsta kollegor. Vi ser varje medarbetares utveckling som viktig och uppmuntrar interna karriärvägar inom företaget. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2025 via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Körkort samt körvana.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Vidareutbildning inom äldreomsorg/palliativ vård.
Erfarenhet av arbete på äldreboende.
För att passa till tjänsten behöver du värna om våra äldre och arbetet inom äldreomsorg. Vi arbetar i team där samarbetsförmågan är viktig. Du kommer också arbeta självständigt, göra bedömningar och ta egna beslut. Arbetet är omväxlande vilket du behöver känna dig trygg i och därmed behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt. Du vill också vara med och utveckla vårdkvalitén och höja patientsäkerheten på våra särskilda boenden.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Birgittagården ligger centralt i Rimbo och har 74 stycken lägenheter med bemanning dygnet runt, året runt. Vår målsättning är att skapa ett boende som vi själva skulle välja att bo på. Vi har glädjen att många av våra boende är med oss under lång tid vilket ger oss många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående. Hos oss kommer du till en arbetsgrupp med erfarna och duktiga undersköterskor som har ett nära samarbete ihop med sjuksköterskorna.
Inom Tiohundra har vi 9 äldreboenden med demens- och omvårdnadsplatser. Några av våra boenden har även korttidsplatser. Viktigt för oss är arbetet med patientsäkerhet och personcentrerad omvårdnad vilket underlättas av att bolaget innehåller både äldrevård och akutvård. Gemensamt för alla våra boenden är att de drivs med engagemang och värme.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Hemtjänst och omsorgsboende Kontakt
Ulrika Karlsson, verksamhetsområdeschef 08-12326745 Jobbnummer
9545581