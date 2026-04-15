Sjuksköterska till Birgittagården, Rimbo | Tiohundra
2026-04-15
Vi söker dig som vill utveckla både dig själv och vår verksamhet samtidigt som du är en del av ett team där gott bemötande och de boendes välbefinnande står i fokus. Vårt mål är att skapa en hemlik miljö där de som väljer att bo hos oss trivs och känner trygghet, och du som sjuksköterska blir en viktig del i det arbetet. Välkommen till vårt glada team!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du som en av tre sjuksköterskor på Birgittagården. Du är omvårdnadsansvarig för ca 25 boenden, vilket innebär att du behöver ha helhetssyn på dessa personer. Tillsammans med teamet - läkare, arbets- och fysioterapeut, undersköterskor, vårdbiträden och enhetschef - beslutar ni och följer upp de åtgärder som sätts in. Tillsammans med övriga sjuksköterskor utformar vi även rutiner som underlättar arbetet, och vi har som mål att arbeta lika på alla våra enheter.
Arbetspassen är i dagsläget förlagt till dagtid, med tjänstgöring var sjätte helg. Vi har idag särskilda sjuksköterskor som arbetar kvällar och nätter, men viss kvällstjänstgöring kan bli aktuell vid förändring.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sjuksköterskeuppgifter med inriktning på omvårdnad och demens.
Handleda omvårdnadspersonalen i olika omvårdnadsfrågor.
Delegera omvårdnadspersonalen.
Ge telefonrådgivning.
utföra personcentrerad omvårdnad, BPSD och palliativ vård genom NVP.
Rondarbete.
Teammöten.
Om vårt erbjudande:
Hos oss får du ett självständigt arbete med möjlighet att planera din egen dag tillsammans med dina närmaste kollegor. Vi ser varje medarbetares utveckling som viktig och uppmuntrar interna karriärvägar inom företaget.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026 via Epassi.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Körkort samt körvana.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Vidareutbildning inom äldreomsorg/palliativ vård.
Erfarenhet av arbete på äldreboende.
För att trivas hos oss och passa i rollen behöver du ha ett genuint engagemang för våra äldre och för arbetet inom äldreomsorgen. Du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. Samtidigt är du även bekväm med att kunna arbeta självständigt, göra bedömningar och ta egna beslut när det behövs. Arbetet är omväxlande, vilket du behöver känna dig trygg med. Därför behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt. Du vill vara med och utveckla vårdkvalitén och höja patientsäkerheten på våra särskilda boenden.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Birgittagården ligger centralt i Rimbo och har ca 70 stycken lägenheter med bemanning dygnet runt, året runt. Vår målsättning är att skapa ett boende som vi själva skulle välja att bo på. Vi har glädjen att många av våra boende är med oss under lång tid vilket ger oss många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående. Hos oss kommer du till en arbetsgrupp med erfarna och duktiga sjuksköterskorna som har ett nära samarbete ihop med omvårdnadspersonalen.
Inom Tiohundra har vi 9 äldreboenden med demens- och omvårdnadsplatser. Några av våra boenden har även korttidsplatser. Viktigt för oss är arbetet med patientsäkerhet och personcentrerad omvårdnad, vilket underlättas av att bolaget innehåller både äldrevård och akutvård. Gemensamt för alla våra boenden är att de drivs med engagemang och värme.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
762 31 RIMBO
För detta jobb krävs körkort.
Tiohundra AB, Hemtjänst och omsorgsboende Kontakt
Maria Strömberg maria.stromberg@tiohundra.se 08-12326697
9855251