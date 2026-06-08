Sjuksköterska till beroendeteam, Psykiatrimottagning Rättvik
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Rättvik Visa alla sjuksköterskejobb i Rättvik
2026-06-08
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Psykiatriska mottagningsteamet i Rättvik är bemannade upp till sjuksköterskenivå, liknande mottagningsteam finns i både Mora och Malung. Ifrån Mora utgår vårt gemensamma läkarteam, mobila team (PEA-teamet), administrativa team samt utrednings- och behandlingsteam. Vi samverkar tätt mellan teamen och kan även vara flexibla vad gäller vilken mottagning man sitter på under sin arbetstid. I denna tjänst kan även digitalt tjänstgöring accepteras om det bedöms lämpligt utifrån kvalifikationer. Vi arbetar gentemot en gemensam öppenvård i hela Region Dalarna varpå samverkan med öppenvårdsmottagningar på andra orter också förekommer och är under utveckling. Slutenvård finns i Falun och i Säter.
Våra arbetstider är vardagar (månd-fred) 8-med lediga helger och högtider, så du kan planera din tid och umgås med nära och kära under både julens, nyårets och påskens röda dagar.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska som vill ansluta till vårt beroendeteam i Psykiatriska öppenvården Dalarna, med placering i Rättvik.
Patientarbetet är uppdelat i olika funktionsområden såsom neuropsykiatri, psykosvård, beroendevård och vård för affektiva tillstånd men gemensamma ärenden förekommer också. Denna tjänst gäller med huvudinriktning mot beroendeteamet.
Som sjuksköterska i vårt mottagningsteam får du träffa patienter vid många olika typer av besök. I arbetsuppgifterna ingår det bl.a. att göra psykiatriska bedömningar och uppföljningar, sköta läkemedelshantering - både utdelning, -administrering och -uppföljning samt provtagning. Vi har också både telefonrådgivning samt ger patientutbildning i såväl grupp som individuellt. Vi samverkar också både med anhöriga, vårdgrannar och slutenvård. Vi erbjuder besök både på mottagningen, digitalt och ibland hembesök. Vi arbetar tätt som ett team inom vår egen mottagning men också med andra mottagningar i Regionens öppenvårdspsykiatri. I beroendeteamet specifikt arbetar man även med mycket samverkan gentemot kommun och primärvård. Vi har ett tvärprofessionellt beroendeteam både inom öppenvårdspsykiatrin men också en integrerad beroendemottagning tillsammans med vårdcentral och kommun på orterna där vi verkar, där kan vi träffa patienter tillsammans på avsatt tid 1 dag/vecka och göra en samplanering med olika huvudmän.
Inskolning sker på plats och anpassas efter individuella behov.KvalifikationerKvalifikationer
Leg. sjuksköterska
B körkort erfordras
Meriterande:
Vidareutbildning med inriktning psykiatri
Erfarenhet av psykiatri
Vidareutbildning eller erfarenhet kring arbete med inriktning beroende och samsjuklighet
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Sara Clarstedt sara.clarstedt@regiondalarna.se 0248-494789 Jobbnummer
9951863