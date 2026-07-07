Sjuksköterska till Beroendemottagning i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-07-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Kristianstad
, Hässleholm
, Höör
, Eslöv
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyfiken på att arbeta inom en specialistpsykiatrisk verksamhet där den kliniska kompetensen och delaktigheten är hög? Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vår Beroendemottagning!
Mottagningens huvuduppdrag är att erbjuda psykiatriska hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik av sådan dignitet att det krävs specialistutredning och specialistsjukvård. Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med substansberoende och psykiatrisk samsjuklighet. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor, läkare, medicinsk sekreterare, kurator, psykolog och enhetschef. Som medarbetare hos oss erbjuds du kontinuerlig fortbildning, handledning och verksamhetsinformation som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling i processen.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Kristianstad har cirka 400 medarbetare som ett stort geografiskt område till trots karaktäriseras av närhet och korta beslutsvägar. Samarbete och samverkan internt i verksamhetsområdet liksom externt gentemot övriga vårdgrannar, kommuner och brukarorganisationer är välfungerande och prioriterade.
Lovisa, sjuksköterska på Beroendemottagningen berättar;
Vi är ett gott gäng som jobbar här och är en trygg och stabil grupp med bra sammanhållning. I mitt arbete med patienterna så känner jag att kan göra skillnad i någons vardag. Hos oss har man möjlighet att sätta sig in i patienterna, det finns verkligen tid och lära känna dem, vilket jag ser som något positivt. Patientgruppen är rolig och lärorikt, men även utmanade ibland.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss använder du din medicinska kompetens för att hjälpa våra patienter på vägen mot ett drogfritt liv. Du kartlägger och utreder deras behov av stöd och behandling. Dina arbetsuppgifter inkluderar att följa upp och utvärdera läkemedelsbehandlingar, genomföra drogscreeningar och hålla behandlingssamtal. Du är även en del av vårdplaneringen, där du samarbetar med olika aktörer inom psykiatrisk och somatisk vård. Vi ser samverkan med närstående, socialtjänst, kriminalvård, försäkringskassa och arbetsförmedling som en viktig del för att tillgodose patienternas behov. Dessutom arbetar du med abstinensbehandling i öppenvård. Det förekommer även utåtriktat och konsultativt arbete till våra vårdgrannar. Du dokumenterar ditt arbete i Melior.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med eget ansvar, där kollegialt samarbete är en central del av arbetet. Du får fortlöpande utbildningar inom beroendevård och psykiatri. Beroendevården utvecklas ständigt, men speciellt nu i Samsjuklighetsutredningens anda där samverkan sätts i fokus för vår målgrupp. Det finns stora möjligheter för dig att vara med och påverka och utveckla, såväl dig själv som verksamheten. Här får du möjlighet att arbeta i ett kompetent team med lång erfarenhet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser specialistutbildning inom psykiatri, grundläggande utbildning i psykoterapi/KBT steg 1, återfallsprevention och/eller motiverande samtal som meriterande. Har du goda förkunskaper inom Melior och MS Office är det fördelaktigt. Eftersom resor förekommer i tjänsten är giltigt B-körkort önskvärt. Det är starkt meriterande om du har kunskap och erfarenhet av beroendevård samt ett intresse för att arbeta med vår målgrupp.
Du som söker är driven, engagerad och har god organisationsförmåga. Vi förutsätter att du är positiv och har god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare. Du ska även ha lätt för att samarbeta såväl internt som externt. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och det är viktigt att du i ditt dagliga arbeta kan tillämpa dem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Låter detta intressant och som en roll för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Vi planerar att ha intervjuer eftermiddag den 12/8 och hela dagen den 13/8. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 85 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Vårdförbundet (Öppenvård
Charlotte Ingby 044-3092069 Jobbnummer
9994699