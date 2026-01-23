Sjuksköterska till Beroendecentrum avdelning 2 i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2026-01-23
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu två sjuksköterskor som vill bli en del av vårt engagerade team!
Hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas i en stimulerande och lärorik miljö där varje dag gör skillnad. Ta chansen att bredda din kompetens och bidra med din kunskap i ett sammanhang där engagemang, gemenskap och utveckling står i fokus.
Beroendecentrum Malmö (BCM) är en del av Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Malmö. Vi är en innovativ och dynamisk verksamhet med mycket engagerad personal. Verksamheten är en av landets största inom området beroendesjukdomar.
Vi erbjuder både öppenvård och heldygnsvård för personer med beroendeproblematik. Våra mottagningar riktar sig till ungdomar, personer med samsjuklighet, alkohol- och läkemedelsmissbruk samt narkotikaberoende, med eller utan neuropsykiatrisk diagnos. Vi har även ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO). För personer som behöver specialistutredning och specialistvård finns vår heldygnsvård, där vi erbjuder trygg och kvalificerad behandling av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende i en stabil vårdmiljö.
Beroendecentrum avdelning 2 är en vårdavdelning med 16 vårdplatser som bedriver heldygnsvård för patienter med alkohol-, läkemedels- och narkotikaberoende. Våra patienter har ofta komplexa behov med en kombination av beroende, psykisk ohälsa och somatisk sjukdom, vilket innebär att du som sjuksköterska får möjlighet att arbeta med en bred variation av hälsotillstånd och medicinska utmaningar.
På vår avdelning ser vi samverkan som en förutsättning för en god planering gällande våra patienters vård. Här värnar vi om ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor och arbetar för en god gemenskap där vi alla lär av varandra. Du erbjuds arbete i en trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma och erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö och möjlighet att påverka och förbättra vården för patienter med beroendeproblematik. Du är en del av ett starkt och engagerat team bestående av undersköterska, sjuksköterska, läkare, psykolog och kurator.
Som sjuksköterska innefattar dina arbetsuppgifter bland annat omvårdnadsarbete, läkemedelshantering, provtagning, hälsosamtal och upprättande av individuella vårdplaner.
Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. Som nyanställd erbjuds du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter där du bland annat har möjlighet att gå bredvid en mer erfaren kollega. Vi ser tillsammans till att du får den kunskap som du behöver för att lyckas i din roll.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll, och för den som är intresserad finns även chans till specialistutbildning med utbildningsförmåner inom prioriterade områden. Vi har sökbara utbildningsanställningar där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.
Tjänsterna avser heltid med dag- och kvällstjänstgöring, måndag till fredag och var tredje helg enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom beroendeverksamhet eller psykiatrisk vård är det meriterande för tjänsten.
Som person söker vi dig som är ansvarstagande och självständig. Därtill har du god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter samt är patientfokuserad i din yrkesroll. För oss är det självklart att du vill vara med och bidra till ett fortsatt gott samarbete och en god arbetsmiljö. God samarbetsförmåga är därför en förutsättning för att lyckas i rollen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
