Sjuksköterska till Beroendecentrum akutenhet i Malmö
2025-11-14
Beroendecentrum är en del av verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg med egen akutmottagning, tre enheter för heldygnsvård och flera öppenvårdsmottagningar. Vi erbjuder psykiatriska hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik av sådan dignitet att det krävs specialistutredning och specialistvård. Enhetens uppdrag omfattar bland annat diagnostik, vård samt behandling av beroendetillstånd gällande alkohol, läkemedel, narkotika och spel om pengar.
Beroendecentrum ingår i universitetssjukvården och bedriver aktivt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi arbetar med ständig kvalitetssäkring och har en stabil personalpool med bred och lång erfarenhet av både psykiatri och beroendesyndrom. På enheten arbetar överläkare, läkare, sjuksköterskor, farmaceut, skötare och kurator i team för att uppnå bästa resultat för patienten. Vi värderar vårt teamarbete högt.
Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Fokus i dagsläget ligger bland annat på:
• Teamarbete och samarbete mellan yrkesgrupper och inom den egna yrkesgruppen.
• Arbete med medicinskt säkra vårdprocesser/rutiner.
• Utveckling av yrkesspecifika ansvarsområden.
• Utveckling av psykiatriskt omvårdnadsarbete.
Vi är stolta över våra insatser inom dessa områden och ser såklart att du också vill vara med och bidra i vårt fortsatta utvecklingsarbete!
Vi välkomnar nu en ny sjuksköterska till oss!
Vi tar emot människor som ofta befinner sig i mycket utsatta situationer och som sjuksköterska är ditt omvårdnadsarbete centralt i vårdprocessen. Rollen är unik i och med att du både arbetar på akutvårdsintag, akutavdelning och mottagning. Det innebär att arbetet är väldigt varierat och utvecklande. Du kommer bland annat att arbeta med läkemedelshantering, läkemedelsuppföljning, provtagning, hälsosamtal och upprättande av individuella vårdplaner. Du håller även motiverande och stödjande samtal med patienter. Hos oss står patienten i centrum och stor vikt läggs vid att göra patienterna delaktiga i sin vårdprocess. Vi har patientforum varje vecka där patienterna har möjlighet att gå igenom sin upplevelse av vården.
Som nyanställd erbjuds du ett individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina erfarenheter där du bland annat har möjlighet att gå bredvid en mer erfaren kollega. I detta ingår noggrann genomgång av arbetsuppgifter. Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom psykiatri, akutvård eller beroendevård. Likaså är specialistutbildning inom psykiatri meriterande. Vi arbetar i Melior, Våps och Pasis, det är därför önskvärt att du har erfarenhet av arbete i dessa system.
Som person har du god samarbetsförmåga samt ett öga för struktur och effektiva prioriteringar i arbetet. Vi förutsätter att du är en ansvarsfull och mogen person med god kommunikativ förmåga, som fungerar väl i både självständigt och teamövergripande arbete. Vidare har du förmåga att agera professionellt och är trygg i din yrkesroll även i stressiga situationer. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande gentemot patienter såväl som kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
