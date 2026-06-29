Sjuksköterska till Beroendeavdelningen, Psykiatrin
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-06-29
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Var med på vår resa att skapa bättre förutsättningar för psykiatrisk vård i Skaraborg!
Vi söker nu en sjuksköterska till vår Beroendeavdelning som är en akutvårdsavdelning som tillhör SkaS vuxenpsykiatri. Avdelningen är en akutvårdsavdelning med 16 vårdplatser avsedda för patienter med behov av psykiatrisk heldygnsvård och för patienter med beroendeproblematik. Patienterna vårdas antingen på frivillig basis eller med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I psykiatrin ser man till hela människan och målet är att varje patient ska få en smidig resa genom vården. Vi har ett personcentrerat förhållningssätt där vården planeras och utförs i samråd med patient, närstående, öppenvård, kommun och andra samarbetspartners.
Vuxenpsykiatrins heldygnsvård är en modern arbetsplats i helt nya lokaler som är specialanpassade och utformade för psykiatri, och att ge trygghet och trivsel både för patienter och personal.
Hos oss får du som sjuksköterska möjlighet att lära känna patienter på ett helt annat sätt och uppleva situationer som både engagerar och skapar känslor. Det är stunder av både glädje, medkänsla och omsorg som tillsammans med behandlingen innebär skillnad för våra patienter. En verksamhet där vi tillsammans gör skillnad. Dina arbetsuppgifter
På beroendeavdelningen ansvarar du som sjuksköterska oftast för läkemedelshantering samt för bedömningen, planeringen och omvårdnaden för den enskilde patienten i samverkan med dina kollegor. Vi arbetar tätt tillsammans i team med flera olika yrkesprofessioner med patientens vård i fokus.
Vi hjälper dig att komma igång med introduktion och du får handledning från engagerade och kompetenta kollegor. Kliniken erbjuder interna utbildningstillfällen där samtliga professioner inom slutenvården bidrar till fördjupning inom psykiatrin. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska där erfarenhet av psykiatrisk vård och specialistutbildning inom psykiatri är meriterande. Som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du är engagerad, strukturerad, lösningsfokuserad och ha god förmåga till helhetssyn. Du behöver dessutom ha en god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga; ett intresse av att utveckla och utvecklas, samt ett fokus på patientens behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya Profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Tjänsten är i nuläget organiserad med ett schema där arbetspassen i huvudsak är förlagd med nätter. Du är anställd under hela dygnet och arbetstidens förläggning kan komma att justeras.
Vi kommer att ha löpande intervjuer under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan redan i dag.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Beroendeavdelningen Kontakt
Adam Carlbo, enhetschef Beroendeavd. 0722088265 Jobbnummer
9983640