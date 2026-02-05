Sjuksköterska till bemanningsuppdrag vårdavdelning Sockholm.
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Du kommer att ingår i vårt bemanningsteam med duktiga och uppskattade kollegor. Rollen kräver att du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. På detta uppdrag är du placerad på en vårdavdelning för ortopediska operationer. Du möter patienter pre- och postoperativt. För inskrivning, medicinering och mobilisering.
Vi söker dig som kan jobba mån-tor. Uppdraget startar omgående.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Flexibilitet, arbeta enstaka pass, deltid eller heltid, med uppdrag som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Om dig
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Krav som vi har är att du är legitimerade sjuksköterska. Med minst två års erfarenhet av vårdavdelning.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
Intervjuer kommer ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
