Sjuksköterska till bemanningsuppdrag V. 27-31 Kinda kommun
2026-03-13
Sanandum söker en legitimerad sjuksköterska till uppdrag inom hemsjukvården i Kinda kommun under sommaren 2026.
Uppdraget sträcker sig över perioden vecka 27 till vecka 31 och omfattar arbete inom kommunal hemsjukvård där du ansvarar för patienter både i ordinärt boende och på särskilt boende.
Arbetet innebär ett självständigt ansvar för patientnära vård och medicinska bedömningar i patienternas hemmiljö samt i kommunens särskilda boenden.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vanliga arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
medicinska bedömningar och omvårdnadsinsatser
läkemedelshantering
avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
samverkan med hemtjänst, läkare och andra professioner
dokumentation i journalsystem
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, planera din arbetsdag och prioritera insatser utifrån patienternas behov.Kvalifikationer
legitimerad sjuksköterska
erfarenhet av arbete inom hemsjukvård
erfarenhet av palliativ vård är meriterande
erfarenhet av journalsystemet LifeCare är meriterande
tidigare erfarenhet av arbete i Kinda kommun är meriterande
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat och har god förmåga att samarbeta med andra professioner.
Arbetet kan innebära tjänstgöring dag, kväll och helg.
Om Sanandum
Sanandum arbetar med bemanning inom vård och omsorg över hela Sverige. Vi samarbetar med kommuner och regioner och matchar erfarna sjuksköterskor med uppdrag där deras kompetens behövs.
Hos oss får du tydlig information om uppdraget, personlig kontakt under hela uppdragets gång samt konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet.
Om Kinda
Kinda kommun ligger i södra Östergötland och erbjuder närhet till natur, sjöar och friluftsliv. Under sommaren finns goda möjligheter till bad, vandring och andra aktiviteter i den naturnära miljön.Så ansöker du
Vi tillsätter en sjuksköterska till detta uppdrag. Kontakta oss för mer information eller skicka in din ansökan så berättar vi mer om uppdraget och arbetsplatsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se Arbetsgivare Sanandum AB
(org.nr 559294-6163), http://www.sanandum.se
590 47 RIMFORSA Kontakt
Konsultchef
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sanandum.se 073-7109380 Jobbnummer
9796267