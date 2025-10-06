Sjuksköterska till Bemanningsresursen, Södertälje sjukhus
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar samt ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Sjuksköterska till Bemanningsresursen på Södertälje sjukhus:
Bemanningsresursen (BMR) tillhör verksamhetsområdet Vård som organiserar sjukhusets vårdavdelningar och enheten för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. Tillsammans har vi omvårdnaden i fokus på sjukhuset.
Som sjuksköterska på Bemanningsresursen förväntas du ta stort ansvar för att delta i enheternas förbättringsarbeten och representera BMR i de sjukhusövergripande ansvarsgrupperna. Du är en viktig del i arbetet att utveckla omvårdnaden och förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare på sjukhuset.
Bemanningsresursens sjuksköterskor är en kompetent och erfaren grupp sjuksköterskor som agerar goda förebilder. Med sin breda kunskapsbank införlivar de en stabil trygghet på avdelningen både i rollen som arbetsledare i omvårdnadsteamet och i förbättringsarbetet.
Som sjuksköterska på BMR arbetar du på VO Vårds alla vårdavdelningar utifrån hur behovet ser ut.
Dina personliga egenskaper:
Du behöver vara bekväm med att arbetsleda i omvårdnadsteamet och att handleda dina kollegor. Det är viktigt att du är självgående och lösningsorienterad i det dagliga arbetet som ställer stora krav på din förmåga att löpande kunna omprioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är professionell i ditt sätt och har ett exemplariskt bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Vi ser dig som en förebild för hela organisationen i hur omvårdnadsarbetet utförs, i din goda förmåga att samarbeta och i att följa fattade beslut, inriktningar och riktlinjer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer:
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst 5-års erfarenhet av arbete inom somatisk slutenvård.
• Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Meriterande:
• Kompetens som sträcker sig över flera specialiteter.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Deltid kan diskuteras.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Intervjuer till denna tjänst sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
