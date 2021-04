Sjuksköterska till Behandlingsmottagningen, Onkologiska kliniken - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Linköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping2021-04-09Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i sydöstra sjukvårdsregionen. Verksamheten är organiserad i öppenvård samt strålbehandling där patienter med allmänonkologiska och gynonkologiska diagnoser erhåller behandling. Vi har även ett nära samarbete med cancer- och lungsjukvårdsenheten där våra patienter vårdas inneliggande vid behov.Vid onkologiska klinikens behandlingsmottagning, som är en del av klinikens öppenvård, ges poliklinisk behandling med cytostatika, immunoterapi och antikroppar. Patienterna är således inte inneliggande utan kan gå hem samma dag. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar diagnosinriktat tillsammans med klinikens läkare. Vi har också inom öppenvården en mottagning där nybesök och återbesök sker samt vår kliniska prövningsenhet där forskningssjuksköterskor företrädesvis arbetar med kliniska läkemedelsprövningar. På kliniken arbetar även fysioterapeuter, dietister och kuratorer.2021-04-09Som sjuksköterska på onkologens behandlingsmottagning får du följa patienten under hela dennes behandlingsperiod, både vid botande och vid symtomlindrande behandling. Du arbetar självständigt som kontaktsjuksköterska till dina patienter som du på så sätt får en nära relation med. Du ansvarar för att planera och administrera dina patienters behandlingar, planera uppföljningar, röntgen med mera och du får snabbt utveckla din förmåga att göra egna kliniska bedömningar. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor samt klinikens diagnosspecifika läkare.Då några av våra medarbetare har valt att gå vidare till nya utmaningar samtidigt som vår verksamhet växer behöver vi nu utöka vår personalstyrka och söker dig som vill bli en del av vårt fantastiska team.Vill du vara med och utveckla den onkologiska vården? Då är detta jobbet för dig!Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet.Som person är du empatisk, självgående och har ett strukturerat arbetssätt. Du arbetar självständigt, är trygg, stabil och tar ansvar för dina uppgifter. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete samt bibehålla ditt lugn i stressiga situationer. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga då jobbet innebär många kontaktytor. Du bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är på onkologiska kliniken med placering på vår behandlingsmottagning. Behandlingsmottagningen är öppen dagtid måndag till fredag.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Carolina Göransson Brandt, 010-103 39 21.Facklig företrädare för Vårdförbundet är Eva Heijne Adolfsson, 010-103 28 87.Sista ansökningsdag är den 26 april 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210457.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-04-26REGION ÖSTERGÖTLAND5683072