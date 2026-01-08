Sjuksköterska till behandlingsmottagningen onkologiska kliniken
2026-01-08
Vår verksamhet växer hela tiden och vi behöver fylla på vår personalstyrka.
Vi söker därför dig som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på onkologens behandlingsmottagning får du följa patienten under hela dennes behandlingsperiod, både vid botande och vid symtomlindrande behandling. Du arbetar självständigt som kontaktsjuksköterska till dina patienter som du på så sätt får en nära relation till. Du ansvarar för att planera och administrera dina patienters behandlingar, planera uppföljningar, röntgen med mera och du får snabbt utveckla din förmåga att göra egna kliniska bedömningar.
Till behandlingsmottagningen kommer även patienter med svåra eller allvarliga biverkningar efter given behandling och dessa kräver oftast en akut bedömning och ett snabbt omhändertagande. Till arbetet hör även till exempel blodtransfusioner, ascites- och pleuratappningar samt andra akuta insatser.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen är indelad i 4 olika sektioner baserat på diagnos. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor samt klinikens diagnosspecifika läkare. Anställningen är på onkologiska kliniken med placering på vår behandlingsmottagning. Behandlingsmottagningen är öppen dagtid måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Gärna med några års erfarenhet.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga."
Ansökan och anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med hög chans till tillsvidare.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
