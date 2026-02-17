Sjuksköterska Till Barnuppvakningen (buva)
2026-02-17
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Avgörande roll i avgörande stunder: Vill du jobba med barn och postoperativ vård? Kom och bli en del av vårt team på barnuppvakningsavdelningen! Vi jobbar måndag till fredag och är ledig på helger och röda dagar. Se en kort film om barnoperation (https://ltuppsala.sharepoint.com/:v:/s/o365grp3003/ETvcYUHtejhJtLp0FISGCygBQpM4mlzfgkIfMJ_xTbfU-A?e=xcsNfR)
Vår verksamhet
Barnuppvakningsavdelningen (BUVA) har sju vårdplatser och är lokaliserad i anslutning till barnoperationsavdelningen. Vi vårdar majoriteten av alla postoperativa patienter mellan 0 - 18 år, förutom de mest komplicerade som vårdas på barnintensivvårdsavdelning.
Till barnoperation kommer barn och ungdomar som behöver sövas och opereras. Specialiteter är urologi, övre gastrokirurgi, ortopedi, handkirurgi samt neonatalkirurgi. Till barnoperation kommer även barn från onkologin samt neurokirurgen. Var och en av oss som är knuten till barnoperation arbetar till största delen med barnsjukvård, vilket är en bra grund för att tryggt och säkert kunna ta hand om allt från för tidigt födda barn till stora tonåringar. Vi är ödmjuka inför uppgiften att ta hand om barn som behöver vård och operation. För oss är det viktigt att både barn och medföljande anhörig ska känna sig väl omhändertagna och trygga.
Ditt uppdrag
Nu söker vi nya kollegor till barnuppvakningsavdelningen. Du är välkommen att hospitera på BUVA för att träffa oss och få en inblick i den vård vi bedriver på BUVA.
Att vara sjuksköterska på barnuppvakningsavdelningen är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där din roll är betydelsefull. Arbetstiderna på BUVA är måndag till fredag.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från barnsjukvård så är det meriterande men det är inte ett krav för att söka tjänsten. Vi är en välorganiserad verksamhet med tvärprofessionellt samarbete varför din personliga lämplighet är av stor vikt. Vi ser gärna att du är initiativrik samt har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. Du får en anpassad inskolning utifrån din kompetens och erfarenhet. Vi tar tillvara på personalens engagemang och kunskap i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Nathalie Danielsson, 018 -617 03 38
Biträdande avdelningschef Jenny Lindhe, 018-617 37 36
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
