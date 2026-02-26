Sjuksköterska till Barnskyddsteamet i Uppsala län
2026-02-26
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vi söker dig som brinner för att jobba med barn och ungdomar och vill vara en del av vårt fantastiska Barnskyddsteam!
Vi som kan bli dina framtida kollegor är läkare, barnsjuksköterskor, psykologer och medicinsk sekreterare. Vi arbetar nära varandra och hos oss är du som sjuksköterska "spindeln i nätet" för de barn och ungdomar som kommer till oss.
Ditt uppdrag
Du ingår som medarbetare i ett multidisciplinärt team. Huvudsakliga arbetsuppgifter är teambesök tillsammans med läkare, egen patientmottagning, telefonrådgivning, remissbedömning, tidsbokning, kontakt med barnens trygghetspersoner, vårdgrannar och myndigheter.
Preventionsarbete, utbildning och föreläsningar ingår i vårt uppdrag och är en del av sjuksköterskans arbetsuppgift tillsammans med övriga teamet.
Vi arbetar tvärprofessionellt och samverkar med andra sjukvårdsenheter och myndigheter.
Vad vi erbjuder:
Vi är ett tvärprofessionellt team som arbetar nära varandra och med ett gemensamt helhetsperspektiv på barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala hälsa och hur dessa påverkats av eventuella trauman.
Hos oss möter du en varm kultur med högt i tak, där vi delar kunskap generöst och där varje medarbetares röst är lika viktig. Vi trivs med att utvecklas och driver tillsammans ett aktivt arbete inom prevention, utbildning, förbättring och forskning. Här får du både en trygg, individanpassad introduktion och vi erbjuder fortbildning och kompetenshöjning inom ämnesområdet.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar eller sjuksköterska med stor vana att arbeta med barn och ungdomar. Meriterande är erfarenhet av mottagningsarbete och arbete med barn och ungdomar som farit illa. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att föreläsa eller utbilda och har intresse för utvecklingsarbete och forskning. Du bör ha god förmåga att kommunicera och samarbeta då arbetet innebär kontakt med olika personer, professioner och myndigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning 100%. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Intervjuer sker fortlöpande. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Bitr.avdelningschef Nina Mohlin 018-611 0923
Vårdförbundet Marie Svahn 0171-41 83 25
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
