Sjuksköterska till Barnneurologi mottagning och dagvård
2025-08-28
Vill du arbeta med högspecialiserad barnneurologi och göra verklig skillnad för barn och deras familjer? Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till vårt team på Karolinska Universitetssjukhuset! Hos oss får du en varierad och meningsfull arbetsdag i en verksamhet där du får växa både i din profession och som medmänniska.
Välkommen till en arbetsplats där samarbetet är starkt, kunskapen djup och barnets bästa alltid i fokus.
Du erbjuds
ett självständigt och omväxlande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad för barn och deras familjer
en arbetsmiljö där du får ta stort ansvar och där ditt engagemang för varje barns behov värdesätts högt
utbildning och handledning inom högspecialiserad barnneurologi
dagtid måndag till fredag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Vi erbjuder högspecialiserad vård inom barnneurologi. Till vår mottagning i Huddinge kommer barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år med exempelvis neurologiska frågeställningar och epilepsi, samtliga via remiss. Verksamheten omfattar både dagvård och mottagning. Vi har ett nära samarbete med motsvarande dagvård i Solna.
Som sjuksköterska hos oss får du en varierad arbetsdag som kombinerar både mottagningsverksamhet och dagvård. På mottagningen möter du barn och deras familjer vid planerade besök och ingår i ett multidisciplinärt team. Du driver egen sjuksköterskemottagning inom epilepsi och habilitering. Tjänsten innefattar även telefonrådgivning, administrativt arbete samt deltagande i patientkonferenser.
På dagvården förbereder du barn inför narkos och olika undersökningar, i samarbete med bland annat barn-PMI och MR. Du utför provtagningar och behandlingar, samt ansvarar för planering och administration kring dessa insatser.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
är en erfaren sjuksköterska som längtar efter ett självständigt och varierat arbete
är ansvarstagande och brinner för att varje barn ska få det bemötande och den vård som krävs
har ett lösningsfokuserat förhållningssätt - du ser möjligheter där andra ser hinder och har lätt för att anpassa dig till nya situationer
har en mycket god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv stämning i teamet med ditt engagemang och goda humörKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom eller annan relevant specialitet
Erfarenhet av epilepsi, neurologi, mottagningsarbete och dagvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet vid urval.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
