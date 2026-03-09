Sjuksköterska till barnmottagningen Västerås/Fagersta
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-03-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är din drivkraft att arbeta med barn och ungdomar? Trivs du med
mottagningsarbete där du får etablera och underhålla många kontakter? Det här är
rollen för dig som söker stor variation i arbetet och som vill erbjuda specialiserad
vård till barn, ungdomar och deras familjer! Vi söker nu en sjuksköterska till Västerås/Fagersta.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I Västerås finner du Barnklinikens stora specialistmottagning och du kan förvänta dig ett spännande och händelserikt arbete. Vi är en stor arbetsplats där vi har många patienter och medarbetare som passerar varje dag. Vår verksamhet är planerad såväl som att det finns viss beredskap för "akuta" situationer. Du välkomnas till en bred mottagningsverksamhet med varierande arbetsuppgifter där du arbetar nära andra specialistsjuksköterskor. I rollen som sjuksköterska ingår bland annat att vara kontaktsjuksköterska och bedriva egen sköterskemottagning. I Fagersta finns en öppenvårdsmottagning där det framför allt finns sjuksköterskmottagning samt viss läkarmottagning. Den här tjänsten fördelas mellan Västerås och Fagersta.
Om arbetsplatsen
Barn- och Ungdomskliniken erbjuder specialistsjukvård till de ca 52 000 barn och ungdomar 0-18 år som bor i Västmanlands län. Klinikens öppenvård består av öppenvårdsmottagningar i Västerås, Sala, Fagersta och Köping samt dagsjukvården. Till slutenvården hör Barnavdelning 64 och akutmottagning samt avdelning 69 som är en neonatalavdelning. På kliniken finns flertalet paramedicinska professioner som arbetar i både öppen- och slutenvården. För dig som kommer och jobbar med oss erbjuder vi utbildnings- och utvecklingsarbete inom specialistområdet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig med som är utbildad sjuksköterska och har hunnit bygga upp en erfarenhetsbank som innebär att du är trygg och stabil i rollen. Det är meriterande med en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar alternativt att du är utbildad distriktsjuksköterska. Det är även en fördel om du har erfarenhet från arbete med barn samt om du har erfarenhet av mottagningsarbete. Du behöver ha god vana av administrativa uppgifter och trivas i en tjänst som innehåller en del administration. Tjänsten förutsätter också goda datakunskaper. Eftersom du i ditt arbete behöver kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Har du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande.
För att passa hos oss behöver du vara självgående och kunna ta ansvar för din uppgift på ett strukturerat sätt. Du har en god förmåga att kunna planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Vi ser också att du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och människor och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete. Viktigt är självklart en god samarbetsförmåga, att du kommunicerar på ett tydligt sätt samt att du vill bidra till ett öppet och trevligt arbetsklimat.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, Heltid, dagtid, Västerås/FagerstaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9783730