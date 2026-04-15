Sjuksköterska till barnmottagningen/regionsamordnare sällsynta diagnoser
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-04-15
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård i Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg bedriver öppenvård i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall samt slutenvårdsavdelningar i Gävle och Hudiksvall. Verksamheten omfattar allmänpediatrik och neonatalvård, och barnmottagningen i Hudiksvall tar emot barn och unga 0-17 år med medicinska frågeställningar. Dagsjukvård och hemsjukvård ingår som delar i verksamheten och vi arbetar med både planerade och akuta besök.
Hos oss arbetar du i ett nära, välfungerande och kompetent team där samarbete med läkare och övrig personal är en naturlig del av vardagen. Som relativt liten enhet har vi korta beslutsvägar och goda förutsättningar för gemensam utveckling av verksamheten.
Nu söker vi en sjuksköterska till en delad tjänst där arbetet fördelas 60 procent som sjuksköterska på barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall, och 40 procent som regionsamordnare inom Centrum för Sällsynta Diagnoser Mellansverige (CSD).
Arbetsuppgifter
Som regionsamordnare inom CSD får du en självständig och stimulerande roll med ansvar för att förbättra livssituationen för personer med sällsynta hälsotillstånd i Region Gävleborg. Du ingår i ett regionalt nätverk av CSD-samordnare och har nära kontakt med CSD:s kansli i Uppsala som leder arbetet. För mer information: https://csdsamverkan.se/.
Uppdraget innebär att
• vägleda professionen samt patienter och anhöriga i vården och samhällets stödsystem
• kartlägga behov och upprätta behovsplaner med patienter och anhöriga
• samordna kontakter mellan vården, skola, socialtjänst, Försäkringskassan, LSS med flera
• arrangera föräldraträffar, temadagar, workshops och föreläsningar
• medverka i regionalt och nationellt utvecklingsarbete inklusive expertteam
• bidra vid implementering av vårdprogram, kunskapsstöd och kvalitetsregister.
I rollen som sjuksköterska arbetar du på barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall med sedvanliga arbetsuppgifter inom allmänpediatrisk öppenvård.
Rollen innebär även
• medicinsk förberedelse, behandling, provtagning och telefonrådgivning
• delaktighet i dagsjukvård och hemsjukvård
• möten med barn och familjer med olika medicinska behov
• nära samarbete i teamet med fokus på barnens bästa enligt barnkonventionen och NOBAB-standard.
Vi erbjuder dig
• ett meningsfullt arbete med stor variation
• ett nära och kompetent team
• kontinuerlig kompetensutveckling
• möjlighet till fördjupning och utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt och driver dina arbetsuppgifter framåt samtidigt som du trivs i ett nära samarbete med andra. Du är strukturerad och kommunikativ, med lätthet att skapa goda kontakter både med kollegor och patienter. I en verksamhet där förutsättningarna kan skifta snabbt är du flexibel och anpassningsbar, och du bidrar med ett lugnt, lösningsorienterat förhållningssätt även när tempot är högt.
I rollen som som sjuksköterska/regionsamordnare ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha god kunskap i svenska i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av barnsjukvård, skola, BVC, akutsjukvård eller sällsynta tillstånd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av samordning eller arbete med komplexa vårdbehov. För tjänsten är det en fördel om du har ett etablerat nätverk inom vård och samhällsaktörer.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1166".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård
Nicolé Evensson, Vårdförbundet nicole.evensson@regiongavleborg.se
9857082