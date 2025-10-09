Sjuksköterska till barnmottagning, diabetesteam
2025-10-09
H.
K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus är ett "sjukhus inom sjukhuset" Vi tar emot barn med olika sjukdomar och skador, i åldrarna 0-18 år. På H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus bedrivs öppenvård, hemsjukvård samt slutenvård.
Vårt erbjudande
Barn och ungdomssjukhuset i Linköping och Motala arbetar med ett tydligt patientperspektiv - vi har fokus på barn och familj. Vi är certifierade i kvalitet och miljö. Nu söker vi dig som har ett starkt intresse för barn- och ungdomar, barn och ungdomsmedicin och som vill arbeta i team med patienten i centrum. Vår vision är "tillsammans för barns och ungdomars bästa hälsa". Med detta menar vi att vi arbetar tillsammans och strävar efter att ge god, säker vård och omvårdnad på lika villkor med respekt för allas lika värde.
Vi erbjuder dig ett arbete där du utvecklar dig själv och har möjlighet att medverka i utveckling av verksamheten. Du får ta ansvar, ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du samarbetar med olika yrkesprofessioner i team där god kommunikation är en förutsättning. Du får hålla många bollar i luften och jobba i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska till vårt diabetesteam på barnmottagningen. Team-arbetet sker i samarbete med flera olika yrkeskategorier. Som sjuksköterska på diabetesmottagning har du egna mottagningar, provtagningar, telefonrådgivning samt mottagning tillsammans med läkare. Det är bra med intresse för teknik. Du utbildar även patienter med nydebuterad diabetes på vårdavdelning BOND.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med specialistutbildning med inriktning barn- och ungdom, erfarenhet av barnsjukvård eller tidigare diabetes erfarenhet.
Du är engagerad, pedagogisk och lyhörd samt har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för din arbetsuppgift, strukturerar och driver arbetet vidare. Du ska vara stabil och trygg i din yrkesroll, någon som klarar att fatta självständiga beslut. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Utbildning och erfarenhet är viktigt men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är ett vikariat med tillträde snarast eller enligt överenskommelse till och med 31 oktober 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1477". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Kontakt
Vårdenhetschef Annelie Elias Annelie.Elias@regionostergotland.se 010-1033087 Jobbnummer
