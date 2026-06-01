Sjuksköterska till barnmedicinmottagningen, Vikariat, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-06-01
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge barn och deras familjer den bästa möjliga vården? På barnmedicinmottagningen vid Sunderby sjukhus erbjuds du ett meningsfullt och stimulerande arbete där patienten alltid står i centrum och där samarbete och kvalitet präglar vardagen.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är barnspecialistsjuksköterska samt har tidigare erfarenhet av mottagningsarbete eller arbete med barn.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och är strukturerad.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska hos oss har du ett betydelsefullt och varierande arbete där du möter barn i olika åldrar med ett brett spektrum av barnmedicinska diagnoser. Arbetet omfattar både mottagningsarbete, såsom provtagning, telefonrådgivning och dagjour, samt arbete inom ett specialistområde.
I specialistrollen har du en viktig funktion i uppföljning och stöd till barnet och dess familj samt i teamarbetet runt patienten. Arbetet är patientnära och innefattar samordning och samarbete med andra vårdgivare, liksom kontinuerlig kontakt med både barn och deras vårdnadshavare.
Du blir en del av en stimulerande arbetsmiljö där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus – och där du ges möjlighet att göra verklig skillnad.
Tjänsten utformas i dialog utifrån verksamhetens mål och den sökandes erfarenhet och intresse.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss erbjuds du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll i en inspirerande och utvecklande miljö på barnmedicinmottagningen.
Du kommer få individuell anpassad inskolning med successivt ökat ansvar.
Hos oss får du arbeta med rutinerade och mycket kompetenta arbetskollegor.
Hos oss finns möjlighet att påverka ditt schema.
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder ett vikariat på heltid med önskad start 2026-08-24 till och med 2027-08-29. Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, måndag till fredag. Två helgpass per månad på vår slutenvårdsavdelning ingår.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är inom barnsjukvården: Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Amanda Johansson amanda.b.johansson@norrbotten.se +46920282548 Jobbnummer
9939711