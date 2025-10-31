Sjuksköterska Till Barnakutvårdsavdelningen, Bava
Är du sjuksköterska med intresse för barnsjukvård? I vår arbetsgrupp finns en varm och välkomnade atmosfär.
Vi tar tillvara på alla medarbetades individuella erfarenheter och kunskap och nu är vi nyfikna på vad just du kan bidra med! Välkommen till oss på Barnakutvårdsavdelningen i Huddinge!
Du erbjuds
individuell inskolning efter dina behov och verksamhetens mål
en attraktiv arbetstidsmodell som innefattar extra förkortad arbetstid per vecka
ett nära och givande samarbete med andra yrkeskategorier
möjlighet att rotera mellan barnakutvårdsavdelningen och barnakuten så att du kan bredda dina kompetenser och kunskaper inom båda områdena
att som ny i yrkesrollen här på Astrid Lindgrens Barnsjukhus delta i kliniskt basår vilket innebär att du kan avsätta 10% av din arbetstid till att delta på föreläsningar och få handledning för att utvecklas inom din profession.
Om tjänsten
På Barnakutvårdsavdelningen tar vi hand om barn och ungdomar mellan 0-18 år med framförallt medicinska sjukdomstillstånd. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare där varje team ansvarar för fem barnpatienter per pass. Vi har även två övervakningsplatser som kan öppnas vid behov, de kallas BÖVE (Barnövervakningsenheten). På BÖVE vårdas barn som är i behov av en högre vårdnivå och där kan vi bland annat erbjuda CPAP-behandling för barn under ett år. På BÖVE arbetar en erfaren sjuksköterska i team tillsammans med en undersköterska.
Vi har en mix av medarbetare, de som har arbetat länge, de som har arbetat i ett par år och de som är nyutbildade. Detta ger en bra gruppdynamik där alla kan bidra med sina olika erfarenheter. Vi upplever att de som är nya har ett evidenstänk och vana att söka ny kunskap vilket är mycket uppskattat. De med mer erfarenhet bidrar med sin kunskap, stabilitet och trygghet. Hos oss finns även en utbildningsansvarig sjuksköterska som fokuserar på utbildning och fortbildning. Vi planerar schema och arbetspassen efter medarbetarnas färdigheter, för att man alltid ska ha en erfaren kollega att fråga.
Båda tjänsterna är tillsvidare. Den ena gäller arbete dag/kväll eller blandtjänst beroende på erfarenhet och önskemål. Den andra tjänsten gäller enbart natt. Vid intresse finns även möjlighet till rotationstjänst mot barnakuten.
Vi söker dig som
tycker om att arbeta i grupp och gillar att lära nytt tillsammans med kollegor i olika professioner, samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter
är nyfiken, lekfull och intresserad av barnsjukvård
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
följer struktur och planering, men är också beredd att omvärdera utifrån de förutsättningar som finns i varje given stund.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Meriterande:
Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom
Vana av arbete med akutsjukvård för barn.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
