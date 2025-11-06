Sjuksköterska till barnakuten på Sachsska - en del av SÖS
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset är vi 530 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en varm och trygg miljö för våra små och stora patienter.
Här finns allt från akutmottagning, slutenvård, specialistvård, öppenvård till neonatalvård. Vi erbjuder vård till barn i alla åldrar - från det minsta nyfödda barnet på neonatalen till den nästan vuxna tonåringen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag, i en arbetsmiljö där omtanke och kompetens går hand i hand. Välkommen till oss - där varje liten och stor patient är vår största prioritet.
Arbetsbeskrivning
Barnakuten är en del av akutvårdssektionen inom Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Här får du chansen att möta barn och ungdomar med olika åkommor inom medicin, kirurgi och ortopedi. Ingen dag är den andra lik. Hos oss får du en anpassad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
"Arbetet som sjuksköterska på barnakuten är både roligt och varierande. Jag gillar att vara en del av ett interprofessionellt team , det är utvecklande och kompetenshöjande." Malin, specialistsjuksköterska barn och ungdom.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team med läkare och undersköterska. Det finns alltid erfarna sjuksköterskor på plats som har en ledande funktion. Arbetet är mycket varierande och du arbetar i team. Möjlighet finns till rotation med våra akutvårdsavdelningar för barn och ungdomar.
Vi arbetar aktivt med att utveckla kompetensen bland våra medarbetare genom interna/externa utbildningar som föreläsningar, utbildning till barnrättsombud, HLR-utbildning och akutrumsövningar. Vi uppmuntrar till att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom barn-och ungdom och kan erbjuda lön under din studietid. Som specialistsjuksköterska finns det möjlighet till högskolestudier utifrån ditt intresse.
Vår strävan är att ständigt utveckla arbetet genom en öppen och ömsesidig dialog. Flera medarbetare är involverade i vår forskning, så här har du stora möjligheter till att forska.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Du är engagerad, nyfiken, kreativ och har en god organisations- och samarbetsförmåga. Du gillar att arbeta i team men tycker också om att arbeta självständigt och driver gärna utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Meriterande
Specialistutbildning inom barn och ungdom.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen, A Jobbnummer
9592152