Sjuksköterska till barn-och Ungdomspsykiatrin, Sunderby Sjukhus, Vikariat
2026-01-27
Tillsammans utvecklar vi Barn - och ungdomspsykiatrins heldygnsvård på avdelning 40 D. Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt team och bidra till att utveckla personcentrarad vård och behandling för barn och unga. Hos oss får du möjlighet att arbeta med evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi har ett länsuppdrag med 6 vårdplatser och har uppdrag enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Vi sökerNu söker vi dig som är utbildad sjuksköterska. Du talar god svenska och kan förmedla dig väl i tal och skrift men du får gärna har kunskaper i andra språk. Du får med fördel ha kunskaper i Cosmic. Vi ser det även som meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete inom barn alternativt Vuxenpsykiatrin. Eller tidigare erfarenheter av arbete med barn.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person kan du se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Vidare kan du ta ansvar för sin uppgift. Strukturerar sitt arbete och arbetar självständigt.
Det här får du arbeta medSom sjuksköterska hos oss utgör du en viktig del i den psykiatriska omvårdnaden. Du ingår i ett team med flera yrkeskategorier där du som skötare har en central och viktig roll. Du kommer bland annat att arbeta med psykiatriskomvårdnad, stödjande samtal, psykoedukation, genomföra provtagningar, kontroller av vitala parametrar, utföra tillsyn samt arbeta med journalföring i Cosmic. Du kommer även att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare. Som sjuksköterska arbetar du också med läkemedelshantering Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att upprätthålla en god arbetsmiljö på vårdenheten. Ditt förhållningssätt och dina insatser är av avgörande betydelse för att verksamheten ska präglas av lugn, trygghet, god vård och omvårdnad enligt HSL och LPT.
Det här erbjuder vi dig- En individanpassad introduktion
• Möjlighet att påverka och delta i att utveckla arbetssätt och riktlinjer
• Stöttande kollegor och nära samarbete med engagerade medarbetare i hela länskliniken
• Kompetensutveckling
• En viktig och meningsfull roll i en verksamhet som gör skillnad för barn och unga
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenNu erbjuder vi ett sommarvikariat på heltid under perioden 1/5-2026 till och med 1/9-2026 eller enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd dag/kväll/helg samt natt. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/Sjukskoterska/.
Tjänsten är inom barnsjukvården: Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Jenny Ersson jenny.ersson@norrbotten.se 0920-28 25 18, 073-061 43 32
9707134