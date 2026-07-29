Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården (BUP)
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-29
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Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga - och samtidigt bli en del av en spännande satsning inom BUP?
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län befinner sig i en utvecklingsfas och stärker nu öppenvården med tre nya sjukskötersketjänster. Satsningen ger oss möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare och skapa ännu bättre vård för barn, ungdomar och deras familjer. Hos oss möter du en vardag som är både utmanande, varierad och fylld av mening. Ena stunden träffar du ett barn i lågstadieåldern, nästa stund en tonåring med helt andra behov och perspektiv. Ingen dag är den andra lik - och det är just variationen som många av våra sjuksköterskor lyfter fram som en av de största styrkorna med arbetet. Från medarbetarna:
Arbetet känns meningsfullt. Jag får möjlighet att göra skillnad för barn och ungdomar och bidra till att deras liv utvecklas i en positiv riktning.
Det är roligt att vi arbetar med hela familjen och inte bara med patienten. Att få möta både barnen och deras vårdnadshavare ger ett bredare perspektiv och gör arbetet ännu mer meningsfullt.
Vi har stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik, vilket gör arbetet både utvecklande och spännande.
Vi har fantastiska kollegor, ett gott arbetsklimat och ett starkt stöd från varandra i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du polikliniskt med patientmöten både fysiskt och digitalt. Du ansvarar främst för uppföljning och medicinering av barn och ungdomar med ADHD-diagnos, men även andra psykiatriska tillstånd förekommer. Arbetet innebär också kontakt med vårdnadshavare och samverkan med andra aktörer såsom skola, socialtjänst och andra delar av hälso- och sjukvården.
Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Inom BUP pågår ett omfattande utvecklingsarbete där vi fortsätter att utveckla framtidens vård och arbetssätt. Det finns även möjlighet till visst distansarbete, handledning av studenter samt medverkan i utvecklings- och forskningsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års yrkeserfarenhet. Specialistutbildning inom psykiatri och/eller barn- och ungdomssjukvård är meriterande.
Du är trygg i din profession, tycker om variation och har förmåga att skapa goda och trygga vårdmöten med barn, ungdomar och deras familjer. Du är lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erbjuder en individuellt anpassad introduktion, mentorstöd och ett starkt kollegialt sammanhang där du aldrig står ensam.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
BUP öppenvård har i uppdrag att utreda, diagnostisera och behandla psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar upp till 18 år i hela länet. Vår öppenvård består av två enheter och tillsammans är vi cirka 70 medarbetare med olika kompetenser. Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, skötare och medicinska vårdadministratörer. Vi sitter i trivsamma lokaler mitt i Örebro centrum och arbetar i en miljö där det är högt i tak, nära till stöd och där samarbete är en självklar del av vardagen. Här finns en stark sjuksköterskegrupp, engagerade kollegor och goda möjligheter till lärande och utveckling.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vårdförbundet
Merjo Yliluoma merjo.yliluoma@vardforbundet.se 070-302 20 70 Jobbnummer
10015084