Sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
2025-08-11
Vill du arbeta i ett spännande projekt? Vi har åter fått förtroendet att fortsätta utvecklingsarbetet i ett nytt projekt som sträcker sig från hösten 2025 till och med 2027 och söker nu nya medarbetare till projektanställning.
Vårt erbjudande
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, (BUP) bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken eftersträvar vi ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
BUP universitetssjukhuset har tillsammans med SIS ungdomshem Folåsa under åren 2020-2024 framgångsrikt bedrivit projektet Integrerad vård på uppdrag av regeringen och socialstyrelsen. Projektet är ett statsfinnanserat flerårigt utvecklingsarbete som fokuserar på barn och unga som är placerade på SiS och samtidigt har behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i projektet integrerad vård arbetar du evidensbaserat och utifrån de nationella riktlinjer som finns inom specialistpsykiatrins verksamhetsfält. En viktig del av arbetet är att samverka med vårdgrannar och det nätverk som finns kring barn och ungdomar. Utöver sedvanligt sjuksköterskearbete deltar du även i utformande av arbetssätt, utbildning av personal kring ämnen som rör barnpsykiatri samt deltar i uppföljning av projektet och dess syfte. I de fall det behövs samverkar BUP-teamet med andra aktörer som är relevanta för att den enskildes behov av vård skall uppfyllas.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning är meriterande liksom erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Du bör ha god kunskap om det specialiserade barn och ungdomspsykiatriska uppdraget. Körkort är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, stabilitet och flexibilitet. Gärna att du är nyfiken på att lära dig och är villig att prova nya saker, samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi ser gärna att du som söker denna tjänst är nyfiken på metodutveckling, är en van behandlare samt är flexibel.
Ansökan och anställning
Legitimerad sjuksköterska 100 % projektanställning från och med 1 september 2025 till 31 december 2027.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
