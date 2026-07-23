Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatriska Mellanvård i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-23
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Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och på ett personligt plan? Då ska du inte tveka att söka till oss på barn- och ungdomspsykiatriska (Bup) mellanvården i Helsingborg!
Barnpsykiatrins uppdrag avser specialiserad barn- och ungdomspsykiatri för patienter upp till 18 år. Barnpsykiatrin i område Helsingborg, där mottagningarna i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona ingår, bedriver öppenvård i form av mottagningar och dagvårdspsykiatri. Inom dagvårdspsykiatrin innefattas spädbarnsverksamhet och mellanvård för barn mellan 0 och 18 år. Slutenvården är lokaliserad i Malmö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vårt team!
På mellanvården arbetar vi utifrån ett familjeperspektiv och anpassar behandlingen efter patienten och familjens behov och utifrån det behovet kan vi erbjuda såväl individuella kontakter som familjearbete. Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig mentorskap med erfaren behandlare. Hos oss har alla en stabil och gemensam värdegrund att stå på. Du arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier med dina ärenden.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både individuellt och med övriga medarbetare på enheten. Tillsammans samarbetar och planerar ni insatser för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat medicinuppföljningar, bedömning, utredning, psykoedukation och individuellt anpassade behandlingar för barn, ungdomar och deras anhöriga. Det finns oftast stora psykosociala påfrestningar i familjen. En viktig del i arbetet är att samverka kring patienten både inom Bup och med andra aktörer såsom skola, socialtjänst och habilitering. Som sjuksköterska hos oss gör du självständiga bedömningar av patienter som behöver medicinsk uppföljning i nära samarbete med läkare och andra kollegor. Vår nästa satsning är att implementera FACT-modellen och vi ser gärna att du vill vara en del av detta.
Mellanvården är en mobil verksamhet, vilket innebär att arbetet sker både på mottagningen, i barnens hem och närmiljö. Då mellanvården arbetar med patienter med komplex barnpsykiatrisk problematik samt ätstörningar finns det olika behandlingsmodeller. Arbetet som sjuksköterska är inriktad på barnpsykiatrisk behandling med medicinsk kompetens. Vidare är det utmanande, stimulerande och varierande och det ges möjlighet att arbeta kreativt med barn och unga utifrån barnpsykiatrins samtliga diagnoser.
Vi ser gärna och eftersträvar att möta upp ditt intresse till fortbildning för personlig utveckling i arbetet och erbjuder förutom mentorskap i introduktionsfasen även fortlöpande handledning.
Din arbetstid är förlagd till dagtid klockan 08.00 till 16.30.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har specialistutbildning inom psykiatri eller barn och ungdom. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då resor förekommer i tjänsten behöver du ha giltigt B-körkort. Erfarenhet av barnpsykiatri, ätstörningar och/eller familjearbete med ett psykosocialt perspektiv är meriterande, liksom annan relevant och kompletterande kompetens såsom terapeututbildning, KBT eller liknande.
Du som söker har patienten i fokus, ett salutogent synsätt med en god kommunikation och samarbetsförmåga. Arbetet på mellanvården förutsätter att du kan tänka och arbeta flexibelt samt hantera känslomässigt stressfyllda situationer. Du är också ansvarsfull och intresserad av att arbeta kreativt med patienter med komplicerad psykiatrisk problematik och komplexa livs- och familjesituationer. Som person är du stabil, initiativrik samt trivs med att arbeta både individuellt och i team. Du har även god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete. Därtill värdesätter vi att du, precis som vi, ser ett gott bemötande gentemot både kollegor samt patienter och anhöriga som en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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251 87 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Bettina Stjärnborg, Enhetschef Bettina.stjarnborg@skane.se 0724-634285 Jobbnummer
10010184