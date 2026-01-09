Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
2026-01-09
Gör skillnad. Varje dag.
Är du på jakt efter nya utmaningar och intresserad av att arbeta med barn och ungdomar med psykiatrisk problematik? Då kan vi vara arbetsplatsen för dig!
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne består av öppenvård, heldygnsvård och specialteam. Öppenvården är uppdelad i fyra geografiska områden samt område Första Linjen som har enheter i hela Skåne. Verksamhetens uppdrag avser specialiserad barn- och ungdomspsykiatri för patienter upp till 18 år. Inom Bup-specialistvård är uppdraget att ge insatser till patienter med medelsvår till svår psykiatrisk problematik.
Område barn- och ungdomspsykiatri Helsingborg/Ängelholm/Landskrona bedriver öppenvård i form av mottagning samt mellanvård, i vilken familjedagvård och spädbarnsverksamhet ingår. De tre mottagningarnas storlek är proportionell i förhållande till respektive upptagningsområde, där Helsingborg är den största, Ängelholm den mellersta och Landskrona den minsta mottagningen. Området samarbetar med åtta andra kommuner; Båstad, Klippan, Åstorp, Örkelljunga, Bjuv, Höganäs, och Svalöv samt Malmö där heldygnsvården är lokaliserad.
Bup i Skåne är en ackrediterad universitetsjukvårdsenhet vilket bland annat innebär ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet avseende både forskning och utbildning. Vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning och utbildning vid tillsättning av våra tjänster.
Vi på Bup i Ängelholm är organiserade i två allmänpsykiatriska mottagningsteam. Utrednings- och behandlingsarbetet inom verksamheten bedrivs i ett tvärprofessionellt team som präglas av ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi erbjuder introduktion/utbildning och goda handledningsmöjligheter. I vårt arbete tar vi tillvara på den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter!Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en vikarierande sjuksköterskekollega till Bup i Ängelholm!
Som sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med kurator, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, psykolog och läkare. Du kommer utföra somatiska bedömningar och behandling av barn och ungdomar och deras föräldrar tillsammans med övrig personal i teamet. Som sjuksköterska gör du självständiga medicinuppföljningar i nära samarbete med läkare. I arbetet ingår även att ge gruppbehandlingar, svara i rådgivningstelefon, samarbeta med vårdgrannar vid SIP-möten och ha bedömningssamtal. Arbetet med behandlingsarbete sker utifrån din kompetensnivå och utbildningsprofil.
Vår mottagning präglas av god stämning och medarbetare med hög kompetens. Vi värnar om ett gott arbetsklimat och arbetar kontinuerligt med utveckling. Inom Bup pågår exempelvis ett arbete med att utveckla sjuksköterskans roll och vi hoppas du vill vara med och bidra i detta arbete. Handledning tillsammans med övriga i teamet ingår.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning.
Om du är nyfiken på att höra mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss! Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomsmedicin, alternativt annan för tjänsten lämplig specialistkompetens, är detta meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och/eller annat arbete med barn och ungdomar. Därutöver är det en fördel om du har kunskap i Melior.
Eftersom du kommer att arbeta i team med övriga professioner på mottagningen är mycket god samarbetsförmåga en förutsättning. En del av arbetet kräver även självständighet och därför behöver du vara ansvarfull, ha ett stort engagemang samt både trivas med och ha erfarenhet av självständigt arbete. För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att hantera pressade situationer professionellt. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
