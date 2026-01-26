Sjuksköterska till Barn- och Ungdomspsykiatrins heldygnsvårdsavdelning
Barn- och ungdomspsykiatrin är en tvärvetenskaplig specialistverksamhet som innefattar ett familjeterapeutiskt, kognitivt, psykodynamiskt samt neuropsykologiskt förståelseperspektiv.
Vår uppgift är att upptäcka, utreda och behandla psykisk ohälsa hos barn, ungdomar under 18 år och deras familjer.
Barn- och Ungdomspsykiatrins heldygnsvårdsavdelning är i ett spännande förändringsarbete och vi utökar nu vår grundbemanning för sjuksköterskor. Vi finns till för barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som är i behov av inneliggande vård. Vårdtiden varierar beroende på uppdrag och att vi fungerar som både en akutavdelning och en behandlingsavdelning.
Vi söker nu två ny kollegor tillsvidare.
Om jobbet
Som sjuksköterska i Barn- och Ungdomspsykiatrins heldygnsvård ingår du i en arbetsgrupp på 19 kollegor som består av skötare, sjuksköterskor, samordnare, avdelningsläkare och avdelningschef. Arbetsgruppen omfattar både nya och erfarna medarbetare. Vi har ett nära samarbete med Barn- och Ungdomspsykiatrins öppenvård och mellanvård och de kompetenser som finns där.
Som sjuksköterska arbetar du vissa dagar som arbetsledare. Du deltar på ronder, planerar och utvärderar patienternas vårdbehov och medicinska behandling. Nyligen införde vi en akutprocess som innebär att vi tar emot samtal dygnet runt från patienter och anhöriga som är i behov av rådgivning och stöd. Vi tar också emot patienter som är i behov av akut bedömning. Vi lägger stor vikt vid att se till att hela familjens behov av stöd lyfts fram, därför är det viktigt att du kan anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån situation och person.
Vi söker en kollega som är trygg i sig själv och i sin kompetens samt finner det utmanande att till viss del arbeta med det oförutsägbara. Inom arbetsgruppen försöker vi ta till vara på de stunder som finns för att ta del av ny kunskap men också för återhämtning och att ha kul på jobbet.
Vi erbjuder en nyligen framtagen intern introduktionsutbildning, mentorskap, handledning och regelbunden utvecklingstid. Du kommer att jobba två helger av fem på ett roterande schema dag, kväll och natt.
Om dig
Om du är vår nya kollega så är du legitimerad sjuksköterska. Är du psykiatrisjuksköterska och eller har erfarenhet av att arbeta med barn och unga med ätstörningar, suicidalitet, eller psykoser inom slutenvård ser vi det som meriterande.
Vi vill att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du har ett starkt patientfokus och ser möjligheten i att tillsammans med patienter och deras familjer hitta framgång i behandlingsarbetet.
För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar med psykiatrisk problematik och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig komma in med din ansökan så snart som möjligt.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
