Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrin, Sunderby sjukhus
2026-01-23
På heldygnsvården BUP vill vi fortsätta bygga ett personcentrerat arbetssätt och erbjuda hög kompetens för patientens behov samt betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Hos oss är utrymme för samtal med patienter och närstående - omvårdnadsarbetet - en central del för dig som sjuksköterska hos oss.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har vidareutbildning i psykiatri, utbildning i MI-motiverande samtal samt har tidigare erfarenhet av arbete inom barn- alternativt vuxenpsykiatrin och/eller erfarenhet av arbete med barn. Det är även meriterande med kunskaper i Cosmic och andra språk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är även lugn, stabil med både empatisk förmåga och samarbetsförmåga och värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Vill du vara med och utveckla heldygnsvården för våra barn och ungdomar. För oss är personcentrerad vård en självklarhet. Hos oss har du därför utrymme för samtal med patienter och närstående. På avdelningen arbetar vi aktivt med utveckling av patientens delaktighet, vårdplaner och där omvårdnaden är en viktigt del tillsammans med det medicinska.
Som sjuksköterska samordnar du vårdinsatserna för patienterna, genomför provtagningar och administrerar läkemedel. I den psykiatriska omvårdnaden ingår även stödjande samtal och psykoedukation samt dokumentation i journalsystemet Cosmic. Du har även en handledare och konsultativ roll i omvårdnadsarbetet mot dina kollegor. Vi vårdar patienter i det akuta skedet och har 6 vårdplatser. Patienterna vårdas av medarbetare i team som består av skötare, sjuksköterskor, kurator, psykolog och läkare samt medicinsk sekreterare. Vården bedrivs i nära samarbete med den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården, socialtjänsten och barnmedicin i länet.
Är du intresserad av att ta lite mer del av vårt jobb, se gärna vår instagram bup_norrbotten
Det här erbjuder vi dig
• Kompetenshöjning via intern- och externutbildning, möjlighet till vidareutbildning
• Individanpassad introduktion
• Vi bemannar upp för att skapa utrymme för att en dag i veckan kunna arbeta med utvecklingsarbete och vårdplaner.
• Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå.
• Vi uppmuntrar våra medarbetare till kompetensutveckling och har ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med andra akutavdelningar i Norra regionen
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dag/kväll samt helgtjänstgöring.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Region Norrbotten
Enhetschef
Jenny Ersson jenny.ersson@norrbotten.se 0920-28 25 18, 073-061 43 32
